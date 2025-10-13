https://sputnik-georgia.ru/20251013/postavka-tomahawk-ukraine-mozhet-plokho-konchitsya-dlya-vsekh--medvedev-295356529.html

Поставка Tomahawk Украине может плохо кончиться для всех – Медведев

Зампред Совбеза РФ выразил надежду, что заявления Трампа являются очередной его пустой угрозой 13.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Поставка Соединенными Штатами Украине крылатых ракет Tomahawk может плохо кончиться для всех, заявил в понедельник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил о предупреждении президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину о последствиях, если тот не урегулирует украинский конфликт.Он также отметил, что в полете невозможно отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного, а их пусками будут заниматься именно Штаты, а не Украина, поэтому России придется ответить.Медведев выразил надежду, что слова Трампа являются очередной пустой угрозой, вызванной затяжными переговорами с Владимиром Зеленским.Американский лидер в понедельник заявил, что Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. Трамп также сообщил, что может обсудить этот вопрос с Путиным,Ранее президент РФ отмечал, что возможная передача Киеву этих ракет или другого дальнобойного оружия приведет к разрушению российско-американских отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

