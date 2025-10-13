https://sputnik-georgia.ru/20251013/predsedatel-obse-posetit-gruziyu-a-takzhe-armeniyu-i-azerbaydzhan-295354180.html
Председатель ОБСЕ посетит Грузию, а также Армению и Азербайджан
Председатель ОБСЕ посетит Грузию, а также Армению и Азербайджан
Повестка дня, среди прочего, будет включать ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном 13.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Грузию, Азербайджан, Армению с 13 по 15 октября, сообщили в организации.
В ходе визита действующий председатель ОБСЕ проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств трех стран.
Встречи в Грузии будут посвящены внутренним и внешним вызовам страны, в частности, дальнейшей поддержке ОБСЕ Женевских международных переговоров по урегулированию последствий войны 2008 года.
"Финляндия, как действующий председатель ОБСЕ в 2025 году, придает большое значение защите гражданского пространства и обеспечению благоприятных условий для деятельности гражданского общества. Этот приоритет будет подчеркнут в ходе визита", – говорится в заявлении.
Повестка дня среди прочего будет включать ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Особое внимание будет уделено завершению процессов Минской группы ОБСЕ и связанных с ним структур.
Это станет первым визитом Валтонен в регион в новой роли.
Через несколько дней после выборов в Грузии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ) выразило обеспокоенность насильственными протестами, последовавшими после муниципальных выборов 4 октября, и призвало власти страны уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить безопасную и свободную работу гражданского общества.