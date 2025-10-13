https://sputnik-georgia.ru/20251013/predsedatel-obse-posetit-gruziyu-a-takzhe-armeniyu-i-azerbaydzhan-295354180.html

Председатель ОБСЕ посетит Грузию, а также Армению и Азербайджан

Председатель ОБСЕ посетит Грузию, а также Армению и Азербайджан

13.10.2025

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Грузию, Азербайджан, Армению с 13 по 15 октября, сообщили в организации. В ходе визита действующий председатель ОБСЕ проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств трех стран. Встречи в Грузии будут посвящены внутренним и внешним вызовам страны, в частности, дальнейшей поддержке ОБСЕ Женевских международных переговоров по урегулированию последствий войны 2008 года. "Финляндия, как действующий председатель ОБСЕ в 2025 году, придает большое значение защите гражданского пространства и обеспечению благоприятных условий для деятельности гражданского общества. Этот приоритет будет подчеркнут в ходе визита", – говорится в заявлении. Повестка дня среди прочего будет включать ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Особое внимание будет уделено завершению процессов Минской группы ОБСЕ и связанных с ним структур. Это станет первым визитом Валтонен в регион в новой роли. Через несколько дней после выборов в Грузии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ) выразило обеспокоенность насильственными протестами, последовавшими после муниципальных выборов 4 октября, и призвало власти страны уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить безопасную и свободную работу гражданского общества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

