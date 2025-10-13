С инвестиционной средой Грузии ознакомят американских предпринимателей – Нацбанк

https://sputnik-georgia.ru/20251013/s-investitsionnoy-sredoy-gruzii-oznakomyat-amerikanskikh-predprinimateley---natsbank-295361378.html

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава выступит с презентацией инвестиционного потенциала и макроэкономической ситуации в Грузии для представителей крупных международных инвестиционных фондов и институциональных инвесторов в США, говорится в сообщении регулятора. Турнава вместе с грузинской делегацией принимает участие в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит с 13 по 18 октября в Вашингтоне. По информации Нацбанка Грузии, в ходе визита Турнава в США состоятся встречи с инвесторами из американских инвестиционных компаний J.P. Morgan, Citibank и Bank of America. Также глава Нацбанка Грузии встретится с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и исполнительным директором Юджином Ругенаатом. Кроме того, в формате двустороннего сотрудничества запланирована встреча с президентом Резервного банка Индии Санджаем Малхотрой. В ходе своего визита в США президент Нацбанка Грузии примет участие в круглом столе высокого уровня, организованном МВФ, а также во встрече руководителей и министров финансов центральных банков стран Кавказа и Центральной Азии. Участники обсуждают вопросы глобального значения, включая перспективы мировой экономики, борьбу с бедностью, экономическое развитие и эффективность внешней помощи, а также кибербезопасность и финансовые технологии. По традиции Ежегодные совещания два года подряд проводятся в Вашингтоне, а каждый третий год – в каком-либо другом государстве-члене, с тем чтобы отразить международный характер деятельности обеих организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

