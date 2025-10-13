https://sputnik-georgia.ru/20251013/sbornaya-gruzii-gotovitsya-k-revanshu-v-turtsii-posle-porazheniya-ispanii-295356349.html
Сборная Грузии готовится к реваншу в Турции после поражения Испании
Грузия сыграет матч четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира против сборной Турции в Измите 14 октября 13.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу после болезненного проигрыша команде Испании (0:2) прибыла в Измит для подготовки к матчу против команды Турции. Грузия сыграет матч четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира против сборной Турции в Измите 14 октября. Матч начнется в 22:45 по Тбилиси. За день до матча, 13 октября, команда проведет предматчевую тренировку на стадионе "Коджаэли", перед которой главный тренер Вилли Саньоли ответит на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции. Сборная Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила" Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("ЦСКА 1948" София, Болгария), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Ива Гелашвили ("Пансераикос", Греция). Полузащитники и нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторили", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания). После трех туров сборная Грузии с 3 очками – на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция. Замыкает квартет Болгария, у которой ни одного очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
За день до матча, 13 октября, команда проведет предматчевую тренировку на стадионе "Коджаэли", перед которой главный тренер Вилли Саньоли ответит на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции.
Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила" Гори).
Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("ЦСКА 1948" София, Болгария), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Ива Гелашвили ("Пансераикос", Греция).
Полузащитники и нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторили", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания).
После трех туров сборная Грузии с 3 очками – на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция. Замыкает квартет Болгария, у которой ни одного очка.