СГБ задержала граждан Грузии за пособничество терроризму

13.10.2025

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Аджарии по обвинению в пособничестве террористической деятельности и вступлении в иностранную террористическую организацию, заявили в Службе государственной безопасности. Члены так называемого "Такбиристского джамаата*" (такбир – возвеличивание, джамаат* – объединение – прим. ред. ), сформированного на основе террористической идеологии, имели контакт с влиятельными лидерами террористической организации "Исламское государство*", проживающими за рубежом. По их указанию для террористических целей задержанные сформировали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии, в форме джамаата*. Особо агрессивно они относились к последователям других религий. В результате следственных действий, проведенных этим утром, изъяты предметы с изображением террористической символики, взрывчатые вещества, большое количество боеприпасов, огнестрельное оружие, мобильные телефоны и другие виды электронных носителей. А также крупная сумма наличных денег в различных валютах. Расследование ведется по статьям "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", а также "Вступление в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности". Им грозит до 17 лет тюрьмы. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

