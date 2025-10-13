https://sputnik-georgia.ru/20251013/sgb-zaderzhala-grazhdan-gruzii-za-posobnichestvo-terrorizmu-295358787.html
СГБ задержала граждан Грузии за пособничество терроризму
СГБ задержала граждан Грузии за пособничество терроризму
По данным следствия, для террористических целей задержанные сформировали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии 13.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Аджарии по обвинению в пособничестве террористической деятельности и вступлении в иностранную террористическую организацию, заявили в Службе государственной безопасности. Члены так называемого "Такбиристского джамаата*" (такбир – возвеличивание, джамаат* – объединение – прим. ред. ), сформированного на основе террористической идеологии, имели контакт с влиятельными лидерами террористической организации "Исламское государство*", проживающими за рубежом. По их указанию для террористических целей задержанные сформировали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии, в форме джамаата*. Особо агрессивно они относились к последователям других религий. В результате следственных действий, проведенных этим утром, изъяты предметы с изображением террористической символики, взрывчатые вещества, большое количество боеприпасов, огнестрельное оружие, мобильные телефоны и другие виды электронных носителей. А также крупная сумма наличных денег в различных валютах. Расследование ведется по статьям "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", а также "Вступление в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности". Им грозит до 17 лет тюрьмы. * Запрещенная в России террористическая группировка.
18:28 13.10.2025 (обновлено: 18:51 13.10.2025)
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Аджарии по обвинению в пособничестве террористической деятельности и вступлении в иностранную террористическую организацию, заявили в Службе государственной безопасности.
Члены так называемого "Такбиристского джамаата*" (такбир – возвеличивание, джамаат* – объединение – прим. ред. ), сформированного на основе террористической идеологии, имели контакт с влиятельными лидерами террористической организации "Исламское государство*", проживающими за рубежом.
По их указанию для террористических целей задержанные сформировали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии, в форме джамаата*. Особо агрессивно они относились к последователям других религий.
Согласно материалам дела, члены указанной группы планировали незаконно доставить в Грузию влиятельных членов террористической организации "Исламское государство"* и под их руководством организовать некий плацдарм, обеспечив тем самым незаконное размещение их сообщников, оказание материально-технических услуг и транзитное использование территории страны в террористических целях.
В результате следственных действий, проведенных этим утром, изъяты предметы с изображением террористической символики, взрывчатые вещества, большое количество боеприпасов, огнестрельное оружие, мобильные телефоны и другие виды электронных носителей. А также крупная сумма наличных денег в различных валютах.
Расследование ведется по статьям "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", а также "Вступление в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности". Им грозит до 17 лет тюрьмы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.