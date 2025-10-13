https://sputnik-georgia.ru/20251013/shturm-prezidentskogo-dvortsa-glava-parlamenta-gruzii-potreboval-reaktsii-bryusselya-295352556.html
Штурм президентского дворца: глава парламента Грузии потребовал реакции Брюсселя
Sputnik Грузия
2025-10-13T13:53+0400
2025-10-13T13:53+0400
2025-10-13T13:53+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295256252_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79f54f8c7659378a865e26fa419dea24.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Брюссель останется сторонником экстремизма до тех пор, пока не осудит насильственный штурм резиденции президента Грузии, совершенный поддерживаемыми им группировками, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси. "Пока Брюссель не осудит и не дистанцируется от насильственного штурма президентского дворца Грузии, совершенного поддерживаемыми им группировками, он будет оставаться сторонником экстремизма", – написал Папуашвили в соцсети. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 46 участников акции и пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295256252_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ad827f8011f797f7bf3e0874f2172fa4.jpg
