Штурм президентского дворца: глава парламента Грузии потребовал реакции Брюсселя

Штурм президентского дворца: глава парламента Грузии потребовал реакции Брюсселя

13.10.2025

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Брюссель останется сторонником экстремизма до тех пор, пока не осудит насильственный штурм резиденции президента Грузии, совершенный поддерживаемыми им группировками, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси. "Пока Брюссель не осудит и не дистанцируется от насильственного штурма президентского дворца Грузии, совершенного поддерживаемыми им группировками, он будет оставаться сторонником экстремизма", – написал Папуашвили в соцсети. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 46 участников акции и пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

