https://sputnik-georgia.ru/20251013/turisticheskie-vizity-v-gruziyu-byut-rekordy--administratsiya-295358326.html

Туристические визиты в Грузию бьют рекорды – Администрация

Туристические визиты в Грузию бьют рекорды – Администрация

Sputnik Грузия

В третьем квартале число международных путешественников выросло на 6,6% и составило 2,9 миллиона 13.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-13T22:51+0400

2025-10-13T22:51+0400

2025-10-13T22:51+0400

экономика

грузия

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/293998319_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_6c0ee8c8d4a79aa706a6d6d9320cd064.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Число туристических визитов в январе-сентябре достигло исторического максимума – 4,3 миллиона, что на 7,9% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщила Национальная администрация туризма. По данным администрации, количество визитов международных путешественников за этот период составило 6,1 миллиона, что на 5,4% больше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года. Кроме того, рекордное количество международных туристических визитов было зафиксировано в период с июля по сентябрь, достигнув исторического максимума в 2 миллиона (+9%). В третьем квартале число международных путешественников выросло на 6,6% и составило 2,9 миллиона. Восстановление туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии COVID-19 с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Доходы Грузии от международных путешественников в 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 823 миллиона долларов. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, туризм