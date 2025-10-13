https://sputnik-georgia.ru/20251013/v-gruzii-v-2026-godu-planiruyut-zavershit-stroitelstvo-dorog-srednego-koridora-295282228.html

В Грузии в 2026 году планируют завершить строительство дорог Среднего коридора

В Грузии в 2026 году планируют завершить строительство дорог Среднего коридора

Sputnik Грузия

13.10.2025

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Правительство Грузии в 2026 году намерено полностью завершить строительство дорог, соединяющих Азербайджан и Армению с Турцией, в рамках проекта Среднего коридора. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Согласно планам правительства, указанным в бюджете на 2026 год, планируется полностью завершить строительство отрезков Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, ведущих к границам Армении и Азербайджана, и построить дорогу Батуми-Сарпи, ведущую к границе Турции. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

