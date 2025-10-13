https://sputnik-georgia.ru/20251013/v-gruzii-zhdut-povysheniya-stavki-po-evrobondam-295350678.html

В Грузии ждут повышения ставки по Евробондам

В 2021 году при эмиссии 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов США купонная ставка составила 2,75% 13.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе не исключил повышения ставки при рефинансировании еврооблигаций в 2026 году. В 2026 году Грузия перевыпустит евробонды на 500 миллионов долларов и погасит облигации, выпущенные в 2021 году. В бюджете на 2026 год предусмотрено получение внешнего кредита в размере 1,37 миллиарда лари для этих целей. По его словам, в начале следующего года Минфин планирует новую эмиссию еврооблигаций и, соответственно, произойдет рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году. В 2021 году при эмиссии 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов США купонная ставка составила 2,75%. В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск в 2021 году новых евробондов. Ставка купона (coupon rate) в 2021 году составила 2,75%, а доходность – 2,875%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

