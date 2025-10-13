https://sputnik-georgia.ru/20251013/v-gruzii-zhdut-povysheniya-stavki-po-evrobondam-295350678.html
В Грузии ждут повышения ставки по Евробондам
В Грузии ждут повышения ставки по Евробондам
В 2021 году при эмиссии 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов США купонная ставка составила 2,75% 13.10.2025
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе не исключил повышения ставки при рефинансировании еврооблигаций в 2026 году. В 2026 году Грузия перевыпустит евробонды на 500 миллионов долларов и погасит облигации, выпущенные в 2021 году. В бюджете на 2026 год предусмотрено получение внешнего кредита в размере 1,37 миллиарда лари для этих целей. По его словам, в начале следующего года Минфин планирует новую эмиссию еврооблигаций и, соответственно, произойдет рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году. В 2021 году при эмиссии 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов США купонная ставка составила 2,75%. В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск в 2021 году новых евробондов. Ставка купона (coupon rate) в 2021 году составила 2,75%, а доходность – 2,875%.
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе не исключил повышения ставки при рефинансировании еврооблигаций в 2026 году.
В 2026 году Грузия перевыпустит евробонды на 500 миллионов долларов и погасит облигации, выпущенные в 2021 году. В бюджете на 2026 год предусмотрено получение внешнего кредита в размере 1,37 миллиарда лари для этих целей.
"Повышение ставки, конечно, ожидается исходя из того, что по сравнению с 2021 годом ставки на мировом рынке выросли как в части Euribor, так и в части облигаций Федеральной резервной системы Америки, и это, конечно, окажет влияние во время выпуска еврооблигаций. Однако в самой части риска, которая есть, то есть разницы в сравнении со ставкой Федеральной резервной системы, я думаю, что не будет", – сказал Какауридзе в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, в начале следующего года Минфин планирует новую эмиссию еврооблигаций и, соответственно, произойдет рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году.
В 2021 году при эмиссии 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов США купонная ставка составила 2,75%.
В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск в 2021 году новых евробондов. Ставка купона (coupon rate) в 2021 году составила 2,75%, а доходность – 2,875%.