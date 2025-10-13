https://sputnik-georgia.ru/20251013/volskiy-gruzinskaya-mechta-sokhranyaet-konservatizm-otrazhayuschiy-identichnost-gruzii-295353062.html

Вольский: "Грузинская мечта" сохраняет консерватизм, отражающий идентичность Грузии

"Грузинская мечта" не меняет внешнюю политику, но обеспечивает уровень консерватизма, который соответствует культурному наследию и идентичности грузин, считают... 13.10.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" обеспечивает в стране тот уровень консерватизма, который соответствует ее идентичности, заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский журналистам. Вольский прокомментировал новую Стратегию ЕС по ЛГБТК+* на 2026-2030 годы, которая упрощает юридические процедуры для несовершеннолетних, желающих сменить пол. Стратегию подписала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель пригрозил государствам-членам приостановкой финансирования, если они выступят против документа. По его словам, теперь уже ясно, что грузинские власти говорили правду о ЛГБТ*-пропаганде в ЕС, в то время как оппоненты обвиняли правящую партию во лжи. "Пусть те люди, которые говорили, что мы распространяли ложь о пропаганде ЛГБТ*, что тема сексуального образования в целом выдумана и что в Европе ничего подобного нет, сейчас выйдут и дадут нам ответ", – заявил Вольский. При этом он отметил, что "Грузинская мечта" не меняет внешнюю политику страны. Что касается предложения партии "Единая нейтральная Грузия" о проведении референдума на тему вступления страны в ЕС, то, по словам Вольского, это очень серьезный вопрос. "Что касается референдума, конечно, это серьезный вопрос, нам нужно над ним подумать", – заявил Вольский. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

