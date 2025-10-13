https://sputnik-georgia.ru/20251013/zaschita-prav-potrebiteley-v-gruzii-poslednie-dannye-295349824.html

Защита прав потребителей в Грузии: последние данные

13.10.2025

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 996 заявлений о возможном нарушении прав потребителей за девять месяцев 2025 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. За отчетный период решениями Агентства подтверждено 128 нарушений прав групп потребителей. За неисполнение обязательств, установленных Агентством, 63 предпринимателя были оштрафованы в 106 случаях на общую сумму 114 283 лари. Кроме того, в 135 случаях было оформлено 122 соглашения об условных обязательствах в пользу потребителя. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 329, о ремонте или возврате бракованного товара – 323, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 169, о доставке товара в указанный срок – 67, о безусловном возврате товара – 30, о запрете вводящей в заблуждение деятельности – 34, о прочем – 74. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 70% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 10% – транспорт и складирование, 3% – искусство, отдых и развлечение, 17% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи. В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари. Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

