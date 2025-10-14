https://sputnik-georgia.ru/20251014/borba-s-nelegalami-v-gruzii-mvd-prodolzhaet-deportatsii-295365860.html

Борьба с нелегалами в Грузии: МВД продолжает депортации

Борьба с нелегалами в Грузии: МВД продолжает депортации

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 26 иностранных граждан, находившихся на территории Грузии незаконно, говорится в сообщении на сайте ведомства. Среди выдворенных были граждане Индии, Турции, Китая, Пакистана, Туркменистана, Ирака, Египта, Азербайджана, Иордании и Республики Чад. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Только в сентябре текущего года из Грузии были депортированы 107 нелегалов. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

