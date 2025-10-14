Борьба с нелегалами в Грузии: МВД продолжает депортации

https://sputnik-georgia.ru/20251014/borba-s-nelegalami-v-gruzii-mvd-prodolzhaet-deportatsii-295365860.html
Только в сентябре текущего года из Грузии были депортированы 107 нелегалов 14.10.2025
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 26 иностранных граждан, находившихся на территории Грузии незаконно, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
Среди выдворенных были граждане Индии, Турции, Китая, Пакистана, Туркменистана, Ирака, Египта, Азербайджана, Иордании и Республики Чад.
В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Только в сентябре текущего года из Грузии были депортированы 107 нелегалов.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.