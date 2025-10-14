https://sputnik-georgia.ru/20251014/erdogan-sposoben-pomoch-uregulirovaniyu-ukrainskogo-konflikta---tramp--295365258.html

Эрдоган способен помочь урегулированию украинского конфликта – Трамп

Российская и украинская стороны провели три раунда прямых переговоров, которые прошли на территории Турции 14.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в силах помочь в урегулировании украинского конфликта – такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп.Американский лидер также подтвердил, что в пятницу планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Ранее Дональд Трамп заявил, что неустанно трудится над прекращением украинского конфликта.Переговорный процесс России и Украины был возобновлен весной 2025 года после трехлетнего перерыва по инициативе Москвы. Стороны провели три раунда переговоров, они прошли на территории Турции.Затем Москва неоднократно сообщала о своей готовности к продолжению переговоров с украинской стороной, но предложений от Киева нет. В Кремле призвали оказать давление на киевский режим, чтобы очередные переговоры состоялись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

