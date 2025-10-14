https://sputnik-georgia.ru/20251014/erdogan-sposoben-pomoch-uregulirovaniyu-ukrainskogo-konflikta---tramp--295365258.html
Эрдоган способен помочь урегулированию украинского конфликта – Трамп
Эрдоган способен помочь урегулированию украинского конфликта – Трамп
Sputnik Грузия
Российская и украинская стороны провели три раунда прямых переговоров, которые прошли на территории Турции 14.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-14T11:51+0400
2025-10-14T11:51+0400
2025-10-14T12:06+0400
украина
владимир зеленский
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
москва
турция
в мире
политика
новости
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1c/283748726_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_5abf9ec163db7d204a78763af22595fe.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в силах помочь в урегулировании украинского конфликта – такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп.Американский лидер также подтвердил, что в пятницу планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Ранее Дональд Трамп заявил, что неустанно трудится над прекращением украинского конфликта.Переговорный процесс России и Украины был возобновлен весной 2025 года после трехлетнего перерыва по инициативе Москвы. Стороны провели три раунда переговоров, они прошли на территории Турции.Затем Москва неоднократно сообщала о своей готовности к продолжению переговоров с украинской стороной, но предложений от Киева нет. В Кремле призвали оказать давление на киевский режим, чтобы очередные переговоры состоялись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
москва
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1c/283748726_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_028f38b6cb3636bf65889399f36e50c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, владимир зеленский, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, москва, турция, в мире, политика, новости, обострение ситуации вокруг украины
украина, владимир зеленский, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, москва, турция, в мире, политика, новости, обострение ситуации вокруг украины
Эрдоган способен помочь урегулированию украинского конфликта – Трамп
11:51 14.10.2025 (обновлено: 12:06 14.10.2025)
Российская и украинская стороны провели три раунда прямых переговоров, которые прошли на территории Турции
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в силах помочь в урегулировании украинского конфликта – такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп.
"Эрдоган может, его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир) Путин, и он (президент Турции) – мой друг", – заявил глава государства, ответив на соответствующий вопрос журналистов.
Американский лидер также подтвердил, что в пятницу планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Ранее Дональд Трамп заявил, что неустанно трудится над прекращением украинского конфликта.
Переговорный процесс России и Украины был возобновлен весной 2025 года после трехлетнего перерыва по инициативе Москвы. Стороны провели три раунда переговоров, они прошли на территории Турции.
Затем Москва неоднократно сообщала о своей готовности к продолжению переговоров с украинской стороной, но предложений от Киева нет. В Кремле призвали оказать давление на киевский режим, чтобы очередные переговоры состоялись.