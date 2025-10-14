https://sputnik-georgia.ru/20251014/kak-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda-v-gruzii-295358157.html

Как проходит сбор урожая винограда в Грузии?

Как проходит сбор урожая винограда в Грузии?

Sputnik Грузия

По информации ведомства, за последние сутки в Кахетии переработано около 8 тысяч тонн винограда, что свидетельствует о высокой активности ртвели 14.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-14T16:06+0400

2025-10-14T16:06+0400

2025-10-14T16:06+0400

экономика

грузия

новости

национальное агентство вина

кахети

рача

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0d/294530039_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_c4fbc8bd0c992acb01c3d230e622bc48.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали 283 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. Из винограда, переработанного винными заводами, около 145 тысяч тонн приходится на "Ркацители", около 120 тысяч тонн – на "Саперави", а остальная часть – на виноград различных сортов. По информации ведомства, за последние сутки в Кахетии переработано около 8 тысяч тонн винограда, что свидетельствует о высокой активности ртвели. В Рача переработано 1,8 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули". Виноград на заводы в Кахети и Раче сдали до 20 тысяч фермеров. Принял виноград 521 завод. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

рача

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, тбилиси