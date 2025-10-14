https://sputnik-georgia.ru/20251014/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-oktyabrya-2025-295361591.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 октября 2025

14 октября 2025

По церковному календарю 14 октября отмечают праздник в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего, а также день памяти cвятых Анания, Романа и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Покров Пресвятой БогородицыПо церковному календарю 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.На праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя в середине X века.По преданию, произошло чудо во время всенощного бдения, когда Константинополь осаждали полчища неприятеля.Явилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов и cвятых и, преклонив колени, вместе с жителями города горячо молила Господа защитить людей.Затем Божья Матерь распростерла свое широкое белое покрывало (покров) над молящимися, защищая их от видимых и невидимых врагов.Исчезла Пресвятая Богородица так же незаметно, как и явилась. А утром стало известно, что враг отступил от города. С тех самых пор люди стали просить Богородицу о "покрове".СветицховелиПо церковному календарю 14 октября отмечают праздник в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.По преданию, раввин Элиоз, выкупив в I веке нашей эры в Святой Земле у римских воинов Хитон Господень, прибыл во Мцхета и вручил его своей сестре Сидонии. Дева, взяв в руки святыню, скончалась на месте.Высвободить Хитон из объятий Сидонии не смогли, поэтому похоронили ее вместе с ним.На могиле cвятой девы выросло большое дерево, ставшее священным для жителей Мцхета, которому поклонялись как неведомому божеству.Принеся Благую Весть во Мцхета, равноапостольная Нино, просветительница Грузии, попросила царя Мириана это дерево срубить, сделать из него четыре креста и установить их на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.Когда дерево спилили чудесным образом и уложили на землю, то из оставшегося столпа стало источаться целебное благодатное миро. Оно истекало до XVII века, до нашествия персидского шаха Аббаса.Над столпом, который стал именоваться животворящим (по-грузински – Светицховели), возвели первую церковь в Грузии, освященную в честь двенадцати апостолов Христовых.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 14 октября поминают cвятого Анания, апостола из числа 70-ти учеников Христа.Анания был епископом города Дамаска. Именно он по повелению Господа крестил гонителя христиан Савла – будущего первоверховного апостола Павла.Святой Анания открыто проповедовал иудеям и язычникам христианство, несмотря на опасности. Из Дамаска он отправился в Елевферополь, где, проповедуя, исцелил многих.Правитель города уговаривал апостола принести жертву идолам, но видя его твердое исповедание, приказал cвятого пытать. Когда пытки не принесли желаемого результата, мучители вывели ученика Спасителя за город и забили камнями.Роман СладкопевецПо церковному календарю 14 октября поминают преподобного Романа Сладкопевца.Родился будущий cвятой в V веке в городе Емесе (Сирия). Переехав в Константинополь, он стал служить пономарем в церкви cвятой Софии. Преподобный ночами молился в поле или в загородном Влахернском храме.Дара чтения и пения у преподобного не было. Как-то в навечерие (сочельник) Рождества Христова Роман читал кафизмы (один из разделов Псалтири), но так плохо, что другой чтец сменил его, а клирики осмеяли.Это очень опечалило юношу, и он долго молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Ночью Матерь Божия явилась cвятому в видении и, подав "Кондакион" (свиток по-гречески), повелела съесть. Так преподобный Роман получил в Рождество Христово дар книжного знания, сочинения и исполнения церковных песнопений.Святой Роман за усердное служение был рукоположен в сан диакона и стал учителем пения. За свою жизнь преподобный составил до тысячи песнопений. Многими из них христиане по сей день прославляют Господа. Он скончался примерно в 556 году.ИмениныПо церковному календарю 14 октября именины отмечают Вера, Александр, Алексей, Григорий, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Роман, Петр, Савва и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

