https://sputnik-georgia.ru/20251014/kavelashvili-gruziya-privetstvuet-soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-gaze-295370025.html

Кавелашвили: Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в Газе

Кавелашвили: Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в Газе

Sputnik Грузия

Президент надеется, что это соглашение станет началом долгосрочного, стабильного мира 14.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-14T22:10+0400

2025-10-14T22:10+0400

2025-10-14T22:10+0400

грузия

новости

политика

израиль

хамас

михаил кавелашвили

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291898164_0:101:927:622_1920x0_80_0_0_022a02137920dfeb2f19409fff5a1b2f.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в Газе, как многообещающее решение на пути к долгосрочной региональной стабильности, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в социальной сети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. По словам президента, он надеется, что это соглашение станет началом долгосрочного, стабильного мира. Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Следуя договоренности, Израиль отпустил на свободу 1 718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. Их отправили на другие палестинские территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, израиль, хамас, михаил кавелашвили, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сша