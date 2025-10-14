https://sputnik-georgia.ru/20251014/kavelashvili-gruziya-privetstvuet-soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-gaze-295370025.html
Кавелашвили: Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в Газе
Кавелашвили: Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в Газе
14.10.2025
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия приветствует соглашение о прекращении огня в Газе, как многообещающее решение на пути к долгосрочной региональной стабильности, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в социальной сети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. По словам президента, он надеется, что это соглашение станет началом долгосрочного, стабильного мира. Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Следуя договоренности, Израиль отпустил на свободу 1 718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. Их отправили на другие палестинские территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в Газе, как ключевое и многообещающее решение на пути к долгосрочной региональной стабильности", – написал Кавелашвили.
По словам президента, он надеется, что это соглашение станет началом долгосрочного, стабильного мира.
"Надеюсь, что это соглашение не будет хрупким и станет началом долгосрочного, стабильного мира как на Ближнем Востоке, так и послужит импульсом для других конфликтных регионов, чтобы дипломатия могла сыграть главную роль в установлении мира", – написал Кавелашвили.
