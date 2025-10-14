https://sputnik-georgia.ru/20251014/nepodchinenie-politsii-v-gruzii-stanet-ugolovnym-prestupleniem--proekt-295366754.html

Неподчинение полиции в Грузии станет уголовным преступлением – проект

Неподчинение полиции в Грузии станет уголовным преступлением – проект

14.10.2025

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым неподчинение распоряжению сотрудника полиции или оказание ему сопротивления в ряде случаев станут уголовным преступлением. Согласно представленным поправкам, уголовная ответственность будет налагаться на тех лиц, кто уже привлекался за подобное нарушение в административном порядке. Наказание составит до двух лет, в зависимости от тяжести преступления. При этом в статье как Кодекса административных нарушений, так и Уголовного кодекса речь идет о неподчинении требованию не только полиции, но и военнослужащих, сотрудников специальной службы государственной охраны, полиции по исполнению, специальной пенитенциарной службы, генинспекции Минюста и сотрудников агентства пробации. По данным МВД, в период с 1 января по 15 июля 2025 года всего был зафиксирован 1 591 случай неподчинения полиции или невыполнения ее требования, и привлечены к ответственности 58 женщин и 1 324 мужчины. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 14 несовершеннолетних. Неподчинение законному требованию сотрудника полиции или невыполнение его караются штрафом в размере 5 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. В случае иностранных граждан наказанием может стать выдворение из Грузии и запрет на последующий въезд в страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

