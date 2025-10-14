https://sputnik-georgia.ru/20251014/prezident-gruzii-pomiloval-70-osuzhdennykh-295364775.html

Президент Грузии помиловал 70 осужденных

Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии 14.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 70 осужденных в связи с праздником Мцхетоба-Светицховлоба, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства. Согласно сообщенным данным, помилование коснулось 42 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 24 лиц, находящихся в местах заключения. Еще четырем гражданам была снята судимость. "Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий основано на принципе гуманизма и государственном интересе", – отмечается в сообщении. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

