Россия приветствует планы Трампа добиться мира на Украине – Песков
Россия приветствует планы Трампа добиться мира на Украине – Песков
14.10.2025
Россия приветствует планы Трампа добиться мира на Украине – Песков
17:07 14.10.2025 (обновлено: 17:47 14.10.2025)
Представитель Кремля напомнил, что Москва по-прежнему сохраняет открытость и готовность к переговорам
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Россия приветствует намерения президента США Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта, сообщил во вторник официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы приветствуем такие намерения, мы приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы всемерно способствовать поискам путей мирного урегулирования", – сказал он журналистам.
По его словам, Москва по-прежнему сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.
При этом Песков отметил, что сейчас нужно дождаться заявлений Трампа по итогам его встречи с Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне 17 октября.
"Давайте дождемся, посмотрим, заявления послушаем, проанализируем их. Пока это газетное сообщение, но знаем, что действительно сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты", – подчеркнул представитель Кремля.
Накануне Трамп во время выступления в израильском Кнессете заявил, что после завершения работы по достижению мира в секторе Газа необходимо заняться Украиной. Он отдельно обратил на это внимание своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который ранее уже вел переговоры с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.