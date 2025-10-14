https://sputnik-georgia.ru/20251014/rossiya-privetstvuet-plany-trampa-dobitsya-mira-na-ukraine---peskov-295369400.html

Россия приветствует планы Трампа добиться мира на Украине – Песков

ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Россия приветствует намерения президента США Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта, сообщил во вторник официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков.По его словам, Москва по-прежнему сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.При этом Песков отметил, что сейчас нужно дождаться заявлений Трампа по итогам его встречи с Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне 17 октября.Накануне Трамп во время выступления в израильском Кнессете заявил, что после завершения работы по достижению мира в секторе Газа необходимо заняться Украиной. Он отдельно обратил на это внимание своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который ранее уже вел переговоры с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

