https://sputnik-georgia.ru/20251014/uchastniki-protestov-bespokoyat-obschestvo-a-ne-vlasti--premer-ministr-gruzii-295369604.html
Участники протестов беспокоят общество, а не власти – премьер-министр Грузии
Участники протестов беспокоят общество, а не власти – премьер-министр Грузии
Sputnik Грузия
Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающие ужесточение наказаний за нарушения правил проведения акций... 14.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-14T19:09+0400
2025-10-14T19:09+0400
2025-10-14T19:09+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295232609_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18fab2b4d1a45c6713927bf37f5af25a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Участники акций протеста в Тбилиси мешают обществу, а не властям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Тбилиси каждый вечер проводятся акции протеста, ради которых перекрывается центральный проспект города – Руставели, что создает автомобильные заторы в центре города и замедляет движение общественного транспорта, при этом число участников протеста уже несколько месяцев не превышает 50 человек. "Нас это не беспокоит", – добавил он. Обеспокоенностью и недовольством общества премьер-министр объяснил рассматриваемые парламентом поправки в Кодекс административных нарушений о введении арестов вместо штрафов за перекрытие улиц. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающие ужесточение наказаний за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии. Сами правила проведения акций протеста на данный момент остаются неизменными, и меняется лишь размер санкций за существующие нарушения. Так, нарушение запрета на создание искусственных барьеров на передвижение людей или транспорта и перекрытие дорог, а также создание баррикад, которые создают угрозу участника акций протеста или другим лицам, а также мешают полиции блюсти общественный порядок, мешают нормальному функционированию учреждения, а также запрета на ношение масок на акции протеста будет караться уже только административным арестом до 15 суток. С 15 до 60 суток также вырастет срок максимального административного ареста для лиц, нарушивших запрет на наличии на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям, и для нарушивших запрет на участие в уже разогнанном митинге. При этом размер штрафа останется неизменным – 5 тысяч лари. Остальные наказания за нарушение запретов на акции протеста остались прежними, как и правила проведения акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295232609_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cb388a00217bf715615ac3a90e1913f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, акции протеста
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, акции протеста
Участники протестов беспокоят общество, а не власти – премьер-министр Грузии
Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающие ужесточение наказаний за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Участники акций протеста в Тбилиси мешают обществу, а не властям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Тбилиси каждый вечер проводятся акции протеста, ради которых перекрывается центральный проспект города – Руставели, что создает автомобильные заторы в центре города и замедляет движение общественного транспорта, при этом число участников протеста уже несколько месяцев не превышает 50 человек.
"Общество очень обеспокоено тем, что 50 человек издеваются над миллионами людей. Когда вы собираетесь не в достаточном количестве, будьте добры и оставайтесь на тротуаре. Мы больше ничего не говорим, общество больше ничего не требует", – сказал Кобахидзе.
"Нас это не беспокоит", – добавил он.
Обеспокоенностью и недовольством общества премьер-министр объяснил рассматриваемые парламентом поправки в Кодекс административных нарушений о введении арестов вместо штрафов за перекрытие улиц.
"Когда вы собираетесь в количестве 50, 100 или даже 300 человек, будьте добры и оставайтесь на тротуаре. Это требование общества, и это требование теперь отражено в законе. Уверяю вас, в том числе как юрист, что этот закон от начала до конца основан на международных стандартах, лучшей международной практике", – сказал Кобахидзе.
Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающие ужесточение наказаний за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии.
Сами правила проведения акций протеста на данный момент остаются неизменными, и меняется лишь размер санкций за существующие нарушения.
Так, нарушение запрета на создание искусственных барьеров на передвижение людей или транспорта и перекрытие дорог, а также создание баррикад, которые создают угрозу участника акций протеста или другим лицам, а также мешают полиции блюсти общественный порядок, мешают нормальному функционированию учреждения, а также запрета на ношение масок на акции протеста будет караться уже только административным арестом до 15 суток.
По действующей норме закона за аналогичные действия предполагается либо штраф в размере 5 тысяч лари или арест на срок до 15 суток. Решение о виде наказания зависит от суда.
С 15 до 60 суток также вырастет срок максимального административного ареста для лиц, нарушивших запрет на наличии на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям, и для нарушивших запрет на участие в уже разогнанном митинге. При этом размер штрафа останется неизменным – 5 тысяч лари.
Остальные наказания за нарушение запретов на акции протеста остались прежними, как и правила проведения акций протеста.