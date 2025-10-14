https://sputnik-georgia.ru/20251014/uchastniki-protestov-bespokoyat-obschestvo-a-ne-vlasti--premer-ministr-gruzii-295369604.html

Участники протестов беспокоят общество, а не власти – премьер-министр Грузии

Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающие ужесточение наказаний за нарушения правил проведения акций... 14.10.2025

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Участники акций протеста в Тбилиси мешают обществу, а не властям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Тбилиси каждый вечер проводятся акции протеста, ради которых перекрывается центральный проспект города – Руставели, что создает автомобильные заторы в центре города и замедляет движение общественного транспорта, при этом число участников протеста уже несколько месяцев не превышает 50 человек. "Нас это не беспокоит", – добавил он. Обеспокоенностью и недовольством общества премьер-министр объяснил рассматриваемые парламентом поправки в Кодекс административных нарушений о введении арестов вместо штрафов за перекрытие улиц. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающие ужесточение наказаний за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии. Сами правила проведения акций протеста на данный момент остаются неизменными, и меняется лишь размер санкций за существующие нарушения. Так, нарушение запрета на создание искусственных барьеров на передвижение людей или транспорта и перекрытие дорог, а также создание баррикад, которые создают угрозу участника акций протеста или другим лицам, а также мешают полиции блюсти общественный порядок, мешают нормальному функционированию учреждения, а также запрета на ношение масок на акции протеста будет караться уже только административным арестом до 15 суток. С 15 до 60 суток также вырастет срок максимального административного ареста для лиц, нарушивших запрет на наличии на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям, и для нарушивших запрет на участие в уже разогнанном митинге. При этом размер штрафа останется неизменным – 5 тысяч лари. Остальные наказания за нарушение запретов на акции протеста остались прежними, как и правила проведения акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

