Ужесточается наказание за нарушение правил поведения на акциях протеста в Грузии – проект

Законопроект будет рассмотрен в трех чтениях и вступит в силу после подписания президентом 14.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-14T14:04+0400

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению пакета поправок, предполагающих ужесточение наказания за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии. Сами правила проведения акций протеста на данный момент остаются неизменными, меняется лишь наказание за существующие нарушения. Так, нарушение запрета на создание искусственных барьеров для передвижения людей или транспорта и перекрытие дорог, а также на возведение баррикад, которые создают угрозу участникам акций протеста или другим лицам, мешает полиции блюсти общественный порядок, препятствует нормальному функционированию учреждения, а также нарушение запрета на ношение масок на акции протеста будет караться уже только административным арестом до 15 суток. По действующей норме закона, за аналогичные действия предполагается либо штраф в размере 5 тысяч лари, либо арест на срок до 15 суток. Решение о виде наказания выносит суд. С 15 до 60 суток вырастет срок максимального административного ареста для лиц, нарушивших запрет на наличие на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям, и для лиц, нарушивших запрет при участии в уже разогнанном митинге. При этом размер штрафа останется неизменным – 5 тысяч лари. Остальные наказания за нарушения запретов на акции протеста остались прежними, в том числе за проведение акций протеста в радиусе 20 метров от аэропортов, портов, железнодорожных станций, судов, тюрем, зданий полиции, прокуратуры или военных частей, а также за блокировку магистралей, мостов, тоннелей, за наличие запрещенных предметов и веществ на акции протеста, как и участие в уже разогнанном митинге или повреждение объектов или памятников, представляющих историческую, археологическую, архитектурную ценность. В список запрещенных на акциях веществ входят алкоголь, баллончики со слезоточивым газом или перцовым спреем и лазерные указки. Нарушения предполагают либо штрафы от 2 до 5 тысяч лари, либо административный арест на срок до 60 суток. Аналогичный штраф до 5 тысяч лари или административный арест до 60 суток предполагается по действующему законодательству и за неподчинение требованиям полиции. Законопроект будет рассмотрен в трех чтениях и вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

