В Грузии изъято незаконное оружие и боеприпасы: задержаны девять человек

Sputnik Грузия

14.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных в разное время как в Тбилиси, так и в регионах, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По информации ведомства, задержаны девять человек в возрасте от 30 до 76 лет. Двое из них ранее были судимы. В результате обысков, проведенных у обвиняемых, в их домах, автомобилях и при личном досмотре в качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды огнестрельного оружия, в том числе револьверы, пистолеты, магазины, две ручные гранаты и 238 боевых патронов. Уголовное дело возбуждено по статье 236 Уголовного кодекса Грузии "Незаконное изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Задержанным грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

