https://sputnik-georgia.ru/20251014/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-295362261.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года 14.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-14T18:08+0400
2025-10-14T18:08+0400
2025-10-14T18:08+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/27/236462769_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_33e702ce3b63edc0dc2faf4418dfd43a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат). За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за девять месяцев 2024 года. Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/27/236462769_131:0:1898:1325_1920x0_80_0_0_b03de2ae1447f0db8f07067827505d3e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат).
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за девять месяцев 2024 года.
Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.