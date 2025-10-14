https://sputnik-georgia.ru/20251014/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-295362261.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года 14.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года вырос на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 18,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат). За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,4 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за девять месяцев 2024 года. Экспорт составил 5,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,2 миллиарда долларов, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

