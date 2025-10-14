Запретят в Грузии не только "Нацдвижение": премьер-министр
Иск, который поступит в ближайшее время в Конституционный суд Грузии, будет подготовлен в течение нескольких дней, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Правящая партия готовит иск в Конституционный суд Грузии о запрете большого числа партий, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Причиной запрета партий в Грузии стало заключение следственной парламентской комиссии, которая установила факты преступлений против прав человека со стороны "Нацдвижения" и, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют формированию здоровой политической системы в Грузии.
"Полный список вы увидите в тот день, когда иск будет подан официально. Что касается подхода и принципа, то принцип следующий: на тех, кто до 2012 года был представителем кровавого режима, конечно же, обязательно распространится этот иск. Что касается периода после 2012 года, то этот конституционный иск, конечно же, коснется всех, кто вместе с этой кровавой политической силой участвовал в постоянном саботаже против страны", – заявил Кобахидзе.
"Это не будет одна или две партии", – добавил он.
По его словам, иск, который поступит в ближайшее время в Конституционный суд Грузии, будет подготовлен в течение нескольких дней.
"Сегодня в нашей политической системе представлены политические партии, которые постоянно настроены на деструкцию. Каждый их шаг направлен против демократической системы. Они пытаются не допустить создания здоровой политической системы в Грузии, и этому нужно противостоять конституционными методами, и именно это выражает конституционный иск, который в ближайшем будущем будет подан в Конституционный суд", – заявил Кобахидзе.
Причины упразднения
Основанием для упразднения партий в правящей партии называют заключение следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима.
Комиссия установила, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют формированию здоровой политической системы в Грузии.
По мнению комиссии, "вышедшие из недр "Национального движения" партии, такие как "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию", находятся в полной координации и коалиционном управлении с "Национальным движением".
Также комиссия отмечает, что с 2012 года по настоящее время не выявила ни одного случая, когда "Национальное движение" и связанные с ним лица, исходя из государственных интересов Грузии, поддержали бы даже политически неприемлемую для них правящую силу.
"Напротив, они приняли все меры для того, чтобы Грузия не получила безвизовый режим с Евросоюзом, не стала кандидатом в члены Евросоюза и не имела других достижений, полезных для страны и ее будущего. Более того, в соответствии с волей внешних сил, они вели и принимали участие в военной пропаганде, которая свирепствовала в Грузии в 2022 году и сегодня, в определенной степени, актуальна. Тем самым деструктивные силы обрекли Грузию на экзистенциальную угрозу и не приняли никакого участия в деле защиты общих государственных интересов", – говорится в отчете.
Когда можно упразднить партию в Грузии
Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее:
свержение или насильственная смена конституционного строя власти;
посягательство на независимость страны;
нарушение территориальной целостности.
Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны и насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни.
На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии.
Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.