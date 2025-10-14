https://sputnik-georgia.ru/20251014/zapretyat-v-gruzii-ne-tolko-natsdvizhenie-premer-ministr-295371298.html

Запретят в Грузии не только "Нацдвижение": премьер-министр

Запретят в Грузии не только "Нацдвижение": премьер-министр

14.10.2025

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Правящая партия готовит иск в Конституционный суд Грузии о запрете большого числа партий, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Причиной запрета партий в Грузии стало заключение следственной парламентской комиссии, которая установила факты преступлений против прав человека со стороны "Нацдвижения" и, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют формированию здоровой политической системы в Грузии. "Это не будет одна или две партии", – добавил он. По его словам, иск, который поступит в ближайшее время в Конституционный суд Грузии, будет подготовлен в течение нескольких дней. "Сегодня в нашей политической системе представлены политические партии, которые постоянно настроены на деструкцию. Каждый их шаг направлен против демократической системы. Они пытаются не допустить создания здоровой политической системы в Грузии, и этому нужно противостоять конституционными методами, и именно это выражает конституционный иск, который в ближайшем будущем будет подан в Конституционный суд", – заявил Кобахидзе. Причины упразднения Основанием для упразднения партий в правящей партии называют заключение следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима. Комиссия установила, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют формированию здоровой политической системы в Грузии. По мнению комиссии, "вышедшие из недр "Национального движения" партии, такие как "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию", находятся в полной координации и коалиционном управлении с "Национальным движением". Также комиссия отмечает, что с 2012 года по настоящее время не выявила ни одного случая, когда "Национальное движение" и связанные с ним лица, исходя из государственных интересов Грузии, поддержали бы даже политически неприемлемую для них правящую силу. Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны и насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии. Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

