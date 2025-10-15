https://sputnik-georgia.ru/20251015/295376525.html

Сийярто: каждый день конфликта на Украине создает новый риск эскалации

Сийярто: каждый день конфликта на Украине создает новый риск эскалации

Венгерский министр видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа 15.10.2025

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что каждый новый день конфликта на Украине несет риск дальнейшей эскалации, сообщают РИА Новости.Дипломат прокомментировал риск поставки американских ракет Tomahawk на Украину на полях форума "Российская энергетическая неделя".При этом он надеется на то, что конфликт будет урегулирован. Министр видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа."Мы были очень обнадежены после саммита на Аляске и до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", – сказал Сийярто.Американский лидер на прошлой неделе заявил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Киеву, но хотел бы понять, как на Украине их собираются использовать.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что обсуждается возможность поставки Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

