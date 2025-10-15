https://sputnik-georgia.ru/20251015/dlya-vydvoreniya-inostrantsev-u-vlastey-gruzii-budet-bolshe-povodov-295367867.html

Для выдворения иностранцев у властей Грузии будет больше поводов

Для выдворения иностранцев у властей Грузии будет больше поводов

Sputnik Грузия

Ряд новых нарушений правил акций протеста попал в перечень тех частей Кодекса административных нарушений, которые предполагают выдворение иностранных граждан в... 15.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-15T15:25+0400

2025-10-15T15:25+0400

2025-10-15T15:25+0400

грузия

новости

общество

акции

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eaa6adf56290509fe5716fd9fc5b5912.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Ряд новых нарушений на акциях протеста станет поводом для выдворения иностранцев из Грузии и внедрения запрета на въезд на трехлетний срок, после ужесточения санкций для нарушителей правил акций протеста. Согласно представленным поправкам в Кодекс административных нарушений, ряд новых нарушений правил акций протеста попал в перечень тех положений Кодекса административных нарушений, которые предполагают выдворение иностранных граждан в качестве наказания. Так, после принятия поправок иностранец будет выдворен из Грузии за такие нарушения правил участия в акции протеста, как наличие на акции огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и материалов, пиротехники и холодного оружия, а также предметов, создающих угрозу участникам акции протеста или другим людям. Иностранному гражданину в настоящее время, помимо нарушений правил акций протеста, также грозит выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию или совершению противоправных действий в отношении сотрудника полиции. Также аналогичные санкции предусмотрены для иностранцев за оскорбление политиков и госслужащих при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей или деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, акции, акции протеста