Экс-президент Грузии подверглась резкой критике за слова о событиях на Атонели

Экс-президент обвинила правящую партию в попытке дискредитировать движение сопротивления в Грузии 15.10.2025

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Саломе Зурабишвили является "одним из самых слабых и позорных президентов в истории Грузии", который пытается очернить страну и поддержать действия радикалов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа. Ранее Зурабишвили, выступая на форуме Forum 2000 в Праге, назвала нападение на президентскую резиденцию на улице Атонели "моделированным и абсурдным". По ее словам, ограда была подготовлена для "нападения" заранее, за организацией могли стоять местные силы, а в сценарии, возможно, участвовали отдельные представители оппозиции. Экс-президент также обвинила правящую партию в попытке дискредитировать движение сопротивления в Грузии. По словам депутата, экс-президент продолжает очернять и обвинять собственную страну, в том числе на международной арене, без аргументов и с использованием лжи. По его словам, молодежь была вовлечена в совершение уголовного преступления, а Зурабишвили, вместо осуждения этих действий, оправдывает их, ссылаясь на "слабость ограды" и ставя под сомнение намерения участников. Заркуа подчеркнул, что такие заявления недопустимы для человека, который был президентом страны. Заявление экс-президента прокомментировали в бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и призвали Зурабишвили воздержаться от высказывания своего мнения относительно событий 4 октября. "На Атонели произошло что-то непредвиденное, о чем компетенцию для обсуждения имеют только организаторы", – сказала член "Национального движения" Ана Цителидзе. Оппозиционер заявила, что любые теории заговора по поводу забора и событий на Атонели – необоснованны. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 45 участников акции, включая пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

