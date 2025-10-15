https://sputnik-georgia.ru/20251015/eks-prezident-gruzii-podverglas-rezkoy-kritike-za-slova-o-sobytiyakh-na-atoneli-295377504.html
Экс-президент Грузии подверглась резкой критике за слова о событиях на Атонели
Экс-президент Грузии подверглась резкой критике за слова о событиях на Атонели
Sputnik Грузия
Экс-президент обвинила правящую партию в попытке дискредитировать движение сопротивления в Грузии 15.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-15T18:28+0400
2025-10-15T18:28+0400
2025-10-15T18:34+0400
акции
акции протеста
политика
грузия
новости
тбилиси
прага
саломе зурабишвили
паата бурчуладзе
ираклий надирадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7b886ace3f8b1fbc17679e8e0ea47749.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Саломе Зурабишвили является "одним из самых слабых и позорных президентов в истории Грузии", который пытается очернить страну и поддержать действия радикалов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа. Ранее Зурабишвили, выступая на форуме Forum 2000 в Праге, назвала нападение на президентскую резиденцию на улице Атонели "моделированным и абсурдным". По ее словам, ограда была подготовлена для "нападения" заранее, за организацией могли стоять местные силы, а в сценарии, возможно, участвовали отдельные представители оппозиции. Экс-президент также обвинила правящую партию в попытке дискредитировать движение сопротивления в Грузии. По словам депутата, экс-президент продолжает очернять и обвинять собственную страну, в том числе на международной арене, без аргументов и с использованием лжи. По его словам, молодежь была вовлечена в совершение уголовного преступления, а Зурабишвили, вместо осуждения этих действий, оправдывает их, ссылаясь на "слабость ограды" и ставя под сомнение намерения участников. Заркуа подчеркнул, что такие заявления недопустимы для человека, который был президентом страны. Заявление экс-президента прокомментировали в бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и призвали Зурабишвили воздержаться от высказывания своего мнения относительно событий 4 октября. "На Атонели произошло что-то непредвиденное, о чем компетенцию для обсуждения имеют только организаторы", – сказала член "Национального движения" Ана Цителидзе. Оппозиционер заявила, что любые теории заговора по поводу забора и событий на Атонели – необоснованны. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 45 участников акции, включая пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
прага
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_101:0:1922:1366_1920x0_80_0_0_1c9b28e695f86252dca974a6d4c126d6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
акции, акции протеста, политика, грузия, новости, тбилиси, прага, саломе зурабишвили , паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
акции, акции протеста, политика, грузия, новости, тбилиси, прага, саломе зурабишвили , паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Экс-президент Грузии подверглась резкой критике за слова о событиях на Атонели
18:28 15.10.2025 (обновлено: 18:34 15.10.2025)
Экс-президент обвинила правящую партию в попытке дискредитировать движение сопротивления в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Саломе Зурабишвили является "одним из самых слабых и позорных президентов в истории Грузии", который пытается очернить страну и поддержать действия радикалов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.
Ранее Зурабишвили, выступая на форуме Forum 2000 в Праге, назвала нападение на президентскую резиденцию на улице Атонели "моделированным и абсурдным". По ее словам, ограда была подготовлена для "нападения" заранее, за организацией могли стоять местные силы, а в сценарии, возможно, участвовали отдельные представители оппозиции. Экс-президент также обвинила правящую партию в попытке дискредитировать движение сопротивления в Грузии.
"Госпожа Саломе Зурабишвили была одним из самых слабых и позорных президентов в истории Грузии. Она пытается очернить страну, выразить поддержку радикалам и делает это беспомощно, без каких-либо аргументов", – сказал Заркуа журналистам.
По словам депутата, экс-президент продолжает очернять и обвинять собственную страну, в том числе на международной арене, без аргументов и с использованием лжи.
По его словам, молодежь была вовлечена в совершение уголовного преступления, а Зурабишвили, вместо осуждения этих действий, оправдывает их, ссылаясь на "слабость ограды" и ставя под сомнение намерения участников.
Заркуа подчеркнул, что такие заявления недопустимы для человека, который был президентом страны.
"Такое говорит женщина, которая была президентом этой страны?! Не стоит даже комментировать слова этой госпожи", – добавил Заркуа.
Заявление экс-президента прокомментировали в бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и призвали Зурабишвили воздержаться от высказывания своего мнения относительно событий 4 октября.
"На Атонели произошло что-то непредвиденное, о чем компетенцию для обсуждения имеют только организаторы", – сказала член "Национального движения" Ана Цителидзе.
Оппозиционер заявила, что любые теории заговора по поводу забора и событий на Атонели – необоснованны.
"Приход на Атонели был запланирован, и мы туда пошли, но то, что там произошло, не входило в план. Об этом мы говорили не раз", – добавила она.
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 45 участников акции, включая пятерых организаторов: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются.