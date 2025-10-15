Грузия
Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы
Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы
Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7% 15.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и президент Нацбанка Натия Турнава обсудили с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани текущие и планируемые проекты банка в Грузии, сообщили в пресс-службе Минфина. Новые проекты будут осуществлены в сфере развития дорожной инфраструктуры, повышения взаимосвязанности и укрепления человеческого капитала. Встреча состоялась в рамках ежегодных переговоров Международного валютного фонда и Всемирного банка с грузинской стороной. Хуцишвили ознакомил Бассани с текущей макроэкономической ситуацией в стране и среднесрочными прогнозами. Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%. Антонелла Бассани подчеркнула важность сотрудничества с Грузией и выразила надежду, что поддерживаемые Банком проекты будут способствовать устойчивому развитию экономики страны. Кроме того, в рамках ежегодных встреч с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда министр финансов встретился с главой департамента фискальных вопросов МВФ Витором Гашпаром, срок полномочий которого истекает в конце октября. Хуцишвили поблагодарил его за многолетнюю поддержку и сотрудничество с Минфином. На встрече также присутствовал новый глава департамента Родриго Вальдес. Министр выразил надежду на продолжение активной поддержки фискальных реформ в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы

19:19 15.10.2025 (обновлено: 19:35 15.10.2025)
Подписаться
Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и президент Нацбанка Натия Турнава обсудили с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани текущие и планируемые проекты банка в Грузии, сообщили в пресс-службе Минфина.
Новые проекты будут осуществлены в сфере развития дорожной инфраструктуры, повышения взаимосвязанности и укрепления человеческого капитала. Встреча состоялась в рамках ежегодных переговоров Международного валютного фонда и Всемирного банка с грузинской стороной.
Хуцишвили ознакомил Бассани с текущей макроэкономической ситуацией в стране и среднесрочными прогнозами. Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%.
Антонелла Бассани подчеркнула важность сотрудничества с Грузией и выразила надежду, что поддерживаемые Банком проекты будут способствовать устойчивому развитию экономики страны.
Кроме того, в рамках ежегодных встреч с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда министр финансов встретился с главой департамента фискальных вопросов МВФ Витором Гашпаром, срок полномочий которого истекает в конце октября.
Хуцишвили поблагодарил его за многолетнюю поддержку и сотрудничество с Минфином. На встрече также присутствовал новый глава департамента Родриго Вальдес. Министр выразил надежду на продолжение активной поддержки фискальных реформ в Грузии.
