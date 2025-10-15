https://sputnik-georgia.ru/20251015/gruziya-i-vsemirnyy-bank-soglasovali-prioritetnye-proekty-na-blizhayshie-gody-295379470.html

Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы

Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы

Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7% 15.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и президент Нацбанка Натия Турнава обсудили с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани текущие и планируемые проекты банка в Грузии, сообщили в пресс-службе Минфина. Новые проекты будут осуществлены в сфере развития дорожной инфраструктуры, повышения взаимосвязанности и укрепления человеческого капитала. Встреча состоялась в рамках ежегодных переговоров Международного валютного фонда и Всемирного банка с грузинской стороной. Хуцишвили ознакомил Бассани с текущей макроэкономической ситуацией в стране и среднесрочными прогнозами. Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%. Антонелла Бассани подчеркнула важность сотрудничества с Грузией и выразила надежду, что поддерживаемые Банком проекты будут способствовать устойчивому развитию экономики страны. Кроме того, в рамках ежегодных встреч с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда министр финансов встретился с главой департамента фискальных вопросов МВФ Витором Гашпаром, срок полномочий которого истекает в конце октября. Хуцишвили поблагодарил его за многолетнюю поддержку и сотрудничество с Минфином. На встрече также присутствовал новый глава департамента Родриго Вальдес. Министр выразил надежду на продолжение активной поддержки фискальных реформ в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

