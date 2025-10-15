https://sputnik-georgia.ru/20251015/gruziya-i-vsemirnyy-bank-soglasovali-prioritetnye-proekty-na-blizhayshie-gody-295379470.html
Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы
Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы
Sputnik Грузия
Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7% 15.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-15T19:19+0400
2025-10-15T19:19+0400
2025-10-15T19:35+0400
экономика
грузия
новости
европа
хуцишвили
натия турнава
всемирный банк
международный валютный фонд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0f/295379020_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_694db78d47d248a1dccbb7eb5b3e79f6.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и президент Нацбанка Натия Турнава обсудили с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани текущие и планируемые проекты банка в Грузии, сообщили в пресс-службе Минфина. Новые проекты будут осуществлены в сфере развития дорожной инфраструктуры, повышения взаимосвязанности и укрепления человеческого капитала. Встреча состоялась в рамках ежегодных переговоров Международного валютного фонда и Всемирного банка с грузинской стороной. Хуцишвили ознакомил Бассани с текущей макроэкономической ситуацией в стране и среднесрочными прогнозами. Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%. Антонелла Бассани подчеркнула важность сотрудничества с Грузией и выразила надежду, что поддерживаемые Банком проекты будут способствовать устойчивому развитию экономики страны. Кроме того, в рамках ежегодных встреч с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда министр финансов встретился с главой департамента фискальных вопросов МВФ Витором Гашпаром, срок полномочий которого истекает в конце октября. Хуцишвили поблагодарил его за многолетнюю поддержку и сотрудничество с Минфином. На встрече также присутствовал новый глава департамента Родриго Вальдес. Министр выразил надежду на продолжение активной поддержки фискальных реформ в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0f/295379020_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_ef868a49ead7ec6d9fc363b01ff4a0c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, европа, хуцишвили, натия турнава, всемирный банк, международный валютный фонд
экономика, грузия, новости, европа, хуцишвили, натия турнава, всемирный банк, международный валютный фонд
Грузия и Всемирный банк согласовали приоритетные проекты на ближайшие годы
19:19 15.10.2025 (обновлено: 19:35 15.10.2025)
Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и президент Нацбанка Натия Турнава обсудили с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани текущие и планируемые проекты банка в Грузии, сообщили в пресс-службе Минфина.
Новые проекты будут осуществлены в сфере развития дорожной инфраструктуры, повышения взаимосвязанности и укрепления человеческого капитала. Встреча состоялась в рамках ежегодных переговоров Международного валютного фонда и Всемирного банка с грузинской стороной.
Хуцишвили ознакомил Бассани с текущей макроэкономической ситуацией в стране и среднесрочными прогнозами. Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%.
Антонелла Бассани подчеркнула важность сотрудничества с Грузией и выразила надежду, что поддерживаемые Банком проекты будут способствовать устойчивому развитию экономики страны.
Кроме того, в рамках ежегодных встреч с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда министр финансов встретился с главой департамента фискальных вопросов МВФ Витором Гашпаром, срок полномочий которого истекает в конце октября.
Хуцишвили поблагодарил его за многолетнюю поддержку и сотрудничество с Минфином. На встрече также присутствовал новый глава департамента Родриго Вальдес. Министр выразил надежду на продолжение активной поддержки фискальных реформ в Грузии.