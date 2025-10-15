https://sputnik-georgia.ru/20251015/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-15-oktyabrya-2025-295370956.html

Какой сегодня церковный праздник: 15 октября 2025

По православному церковному календарю 15 октября отмечают день памяти святых Киприана, Иустины, Феоктиста, Давида, Константина, Андрея и других 15.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 15 октября поминают мучеников Киприана, Иустину и Феоктиста, убитых в Никомидии в 304 году.Родился будущий святитель в языческой семье в Антиохии. Родители в раннем детстве отдали его в служение языческим богам. С семи до 30 лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества. Постигнув науку чародейства, он был посвящен в жрецы.Киприан приобрел великую силу в призывании нечистых сил, видел самого князя тьмы и получил от него в услужение полк бесов. Он помогал бесовской силой всем, кто к нему обращался в своих нуждах.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Как-то к нему обратился сын богатых и знатных родителей, влюбленный в христианку Иустину, давшую обет безбрачия. Киприан, призвав на помощь нечистые силы, трижды посылал их соблазнить благочестивую деву. Но христианка побеждала их молитвой, постом и крестным знамением.Опозоренный Киприан, разгневавшись, наслал язвы и мор на дом Иустины и на весь город. Но дева усиленной молитвой прекратила бесовское наваждение.Увидев это, Киприан прозрел, исповедался и принял крещение. Через год его рукоположили в иерея, а затем в епископы. Святитель своей благочестивой жизнью сравнялся со многими великими святыми.Святых Киприана и Иустину, оклеветали во время гонений христиан при Диоклетиане. После жестоких пыток их обезглавили. Воин Феоктист, видя смерть невинных мучеников, был казнен, исповедав себя христианином.Князья АрагветскиеПо церковному календарю 15 октября поминают мучеников Давида и Константина, князей Арагветских.Воспитанные в православной вере, князья были не только мужественными военачальниками и достойными правителями, но и благочестивыми христианами.Они храбро защищали Грузию от мусульманских завоевателей, но силы были неравными. Арабский военачальник Мурван-Абдула-Касим, захватив братьев в плен, пытался склонить их льстивыми обещаниями к принятию мусульманства. Но они твердо исповедали Христа.Видя непреклонность святых исповедников, магометанин приказал подвергнуть их сначала жестоким пыткам, а затем утопить в реке Риони. Произошло это в 740 году.Река вынесла тела братьев, освещенные тремя столпами света, и христиане погребли останки мучеников в пещере горы Цхалцители, расположенной недалеко от города Кутаиси.Баграт Великий (1072-1117) обрел нетленные мощи святых братьев в XII веке во время охоты в пещере, озаренной светом. В честь святых царь выстроил церковь Мучеников (Моцамета) и основал монастырь. Святые мощи мучеников прославились многочисленными исцелениями.Блаженный АндрейПо церковному календарю 15 октября поминают блаженного Андрея, Христа ради юродивого, жившего в Х веке.Будущий святой, славянин по происхождению, жил в Константинополе. С юных лет он полюбил храм Божий и Священные книги. Однажды во сне блаженный увидел два войска. В одном – мужи в светлых одеждах, в другом – черные и страшные бесы.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Ангел Божий, державший в руке чудесные венцы, сказал Андрею, что венцы эти –небесное сокровище, которым награждает Господь своих воинов, побеждающих черные полчища.И сказал ангел Андрею: "Иди на добрый подвиг, будь юродив ради Меня…" Блаженный понял, что на подвиг призывает его сам Господь, и с этого дня блаженный начал ходить в рубище по улицам города, как будто его разум помутился.Многие годы он благодушно сносил оскорбления, насмешки, побои, стужу, зной, голод и жажду, прося милостыню, которую потом отдавал другим нищим. Великое смирение святого Господь наградил даром пророчества и прозорливости, которым он спас многих.Именно блаженный Андрей удостоился увидеть Пресвятую Богородицу во время молитвы во Влахернском храме, покрывающую молящихся Своим покрывалом. Скончался блаженный в 936 году.ИмениныПо церковному календарю 15 октября именины отмечают Анна, Андрей, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Давид, Иван, Касьян, Константин, Киприан, Михаил, Петр, Степан, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

