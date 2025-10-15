https://sputnik-georgia.ru/20251015/kaladze-obyavlen-pobeditelem-na-vyborakh-mera-tbilisi-295381786.html
Каладзе объявлен победителем на выборах мэра Тбилиси
Каладзе объявлен победителем на выборах мэра Тбилиси
Sputnik Грузия
По окончательным итогам выборов Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей 15.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-15T17:26+0400
2025-10-15T17:26+0400
2025-10-15T17:59+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
выборы
выборы в местные органы власти в грузии
выборы в грузии в объективе sputnik
местные выборы
местные выборы
выборы мэра тбилиси
альянс патриотов грузии
"партия зеленых"
каха кукава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/02/294374896_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_bed778b1406a19227ecb9387c7e7bf96.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия объявила действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе победителем на выборах 4 октября, официально его третий срок стартует 29 октября. По окончательным итогам выборов Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей и с результатом в 71,677% одержал победу в первом же туре. Всего на выборах 4 октября в Тбилиси из 1 043 482 избирателей приняли участие 324 798 избирателей. Что касается выборов депутатов в совещательный орган Тбилиси – сакребуло, то правящая партия смогла получить большинство по итогам пропорциональных и мажоритарных выборов. У нее 45 депутатов из 50. Остальные пять мест распределились следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 2 мандата, "Гирчи" – 2 мандата и "Консерваторы для Грузии" – 1 мандат. Как распределились голоса между кандидатами в мэры в Тбилиси Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/02/294374896_118:0:1483:1024_1920x0_80_0_0_0b7bacd223af0ab6b5937610530fe167.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, альянс патриотов грузии, "партия зеленых", каха кукава, яго хвичия, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, альянс патриотов грузии, "партия зеленых", каха кукава, яго хвичия, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости
Каладзе объявлен победителем на выборах мэра Тбилиси
17:26 15.10.2025 (обновлено: 17:59 15.10.2025)
По окончательным итогам выборов Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия объявила действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе победителем на выборах 4 октября, официально его третий срок стартует 29 октября.
По окончательным итогам выборов Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей и с результатом в 71,677% одержал победу в первом же туре.
Всего на выборах 4 октября в Тбилиси из 1 043 482 избирателей приняли участие 324 798 избирателей.
Что касается выборов депутатов в совещательный орган Тбилиси – сакребуло, то правящая партия смогла получить большинство по итогам пропорциональных и мажоритарных выборов. У нее 45 депутатов из 50.
Остальные пять мест распределились следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 2 мандата, "Гирчи" – 2 мандата и "Консерваторы для Грузии" – 1 мандат.
Как распределились голоса между кандидатами в мэры в Тбилиси
Каха Каладзе, "Грузинская мечта" – 71,677% ( 215 363 голоса);
Ираклий Купрадзе, "Сильная Грузия – Лело" – 12,416% (37 331 голос);
Яго Хвичия, "Гирчи" – 7,515% (22 597 голосов) ;
Зураб Махарадзе, "Консерваторы за Грузию" – 4,114% (12 370 голосов);
Каха Кукава, "Свободная Грузия" – 1,466% (4,408 голосов);
Отар Читанава, "Альянс патриотов Грузии" – 0,882% ( 2 651 голос);
Георгий Гачечиладзе, "Партия зеленых" – 0,774% ( 2 328 голосов);
Теймураз Бокелавадзе, "Отечество, язык, вера" – 0,771% (1 660 голосов);
Георгий Лилуашвили, "Грузия" – 0,445% % ( 1 338 голосов).