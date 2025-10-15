https://sputnik-georgia.ru/20251015/kaladze-obyavlen-pobeditelem-na-vyborakh-mera-tbilisi-295381786.html

Каладзе объявлен победителем на выборах мэра Тбилиси

Каладзе объявлен победителем на выборах мэра Тбилиси

15.10.2025

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия объявила действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе победителем на выборах 4 октября, официально его третий срок стартует 29 октября. По окончательным итогам выборов Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей и с результатом в 71,677% одержал победу в первом же туре. Всего на выборах 4 октября в Тбилиси из 1 043 482 избирателей приняли участие 324 798 избирателей. Что касается выборов депутатов в совещательный орган Тбилиси – сакребуло, то правящая партия смогла получить большинство по итогам пропорциональных и мажоритарных выборов. У нее 45 депутатов из 50. Остальные пять мест распределились следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 2 мандата, "Гирчи" – 2 мандата и "Консерваторы для Грузии" – 1 мандат. Как распределились голоса между кандидатами в мэры в Тбилиси

