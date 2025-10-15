https://sputnik-georgia.ru/20251015/konstitutsionnyy-sud-gruzii-poluchit-pravo-zapretit-sozdavat-partii-otdelnym-litsam--295377007.html

Конституционный суд Грузии получит право запретить создавать партии отдельным лицам

Правящая партия готовит иск о запрете ряда партий в стране и внедрении запрета на занятие политической деятельностью для сотни лиц 15.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил пакет поправок, предполагающих введение запрета на занятие политической деятельностью отдельными лицами.Парламент в первом чтении утвердил пакет поправок, предполагающих введение запрета на занятия политической деятельностью отдельными лицами.Согласно представленным поправкам, вместе с упразднением партии, лицам, связанным с ней, будет запрещено создавать политическую партию, быть ее руководителем или членом. Кроме того, истец может потребовать в Конституционном суде запретить конкретному лицу, наряду с запретом создания партий, занимать руководящую государственную или политическую должность. Также партиям будет запрещено получать пожертвования от лиц, которым запрещено заниматься политической деятельностью. А вот невыполнение партиями запрета на занятие политической деятельностью по решению Конституционного суда повлечет за собой штраф в размере не менее пяти тысяч лари. Правящая партия готовит иск в Конституционный суд Грузии о запрете ряда партий и введении запрета на занятие политической деятельностью для сотни лиц. Иск будет готов до конца октября. Причины упразднения Основанием для упразднения партий в правящей партии называют заключение следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима. Комиссия установила, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют "формированию здоровой политической системы в Грузии". Так, по мнению комиссии, "вышедшие из недр "Национального движения" партии, такие как "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию", находятся в полной координации и коалиционном управлении с "Национальным движением". Также комиссия отмечает, что с 2012 года по настоящее время не выявлено ни одного случая, когда "Национальное движение" и связанные с ним лица, исходя из государственных интересов Грузии, поддержали бы даже политически неприемлемую для них правящую силу. "Напротив, они приняли все меры для того, чтобы Грузия не получила безвизовый режим с Евросоюзом, не стала кандидатом в члены Евросоюза и не имела других достижений, полезных для страны и ее будущего. Более того, в соответствии с волей внешних сил, они вели и принимали участие в военной пропаганде, которая свирепствовала в Грузии в 2022 году и сегодня, в определенной степени, актуальна. Тем самым деструктивные силы обрекли Грузию на экзистенциальную угрозу и не приняли никакого участия в деле защиты общих государственных интересов", – говорится в отчете.Когда можно упразднить партию в Грузии Таким образом, Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

