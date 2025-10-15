Осужденным за ряд финансовых преступлений запретят покидать Грузию до выплаты ущерба

https://sputnik-georgia.ru/20251015/osuzhdennym-za-ryad-finansovykh-prestupleniy-zapretyat-pokidat-gruziyu-do-vyplaty-uscherba-295380022.html
15.10.2025
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Осужденным по ряду финансовых преступлений гражданам Грузии запретят покидать страну до выплаты ущерба, соответствующие поправки в Уголовный кодекс рассматривает парламент Грузии. Запрет на выезд коснется только осужденных по следующим преступлениям: Срок запрета на выезд будет зависеть от выплаты ущерба пострадавшим. Если пострадавшие письменно откажутся от получения компенсации, то запрет будет снят. Под крупным размером в грузинском законодательстве подразумевается сумма или стоимость выше 10 тысяч лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.
Осужденным по ряду финансовых преступлений гражданам Грузии запретят покидать страну до выплаты ущерба, соответствующие поправки в Уголовный кодекс рассматривает парламент Грузии.
Запрет на выезд коснется только осужденных по следующим преступлениям:
мошенничество в крупном размере;
вымогательство в крупном размере;
растрата или присвоение имущества в крупном размере;
повреждение имущества обманом в крупном размере;
повреждение или уничтожение вещи умышленно или по неосторожности, если стоимость вещи превышает 10 тысяч лари;
сокрытие имущества в крупном размере с помощью притворной сделки;
злоупотребление полномочиями;
использование компьютерных данных/взлом компьютерной системы с целью получения финансовой выгоды в крупном размере.
Срок запрета на выезд будет зависеть от выплаты ущерба пострадавшим. Если пострадавшие письменно откажутся от получения компенсации, то запрет будет снят.
Под крупным размером в грузинском законодательстве подразумевается сумма или стоимость выше 10 тысяч лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.