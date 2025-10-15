https://sputnik-georgia.ru/20251015/osuzhdennym-za-ryad-finansovykh-prestupleniy-zapretyat-pokidat-gruziyu-do-vyplaty-uscherba-295380022.html

Осужденным за ряд финансовых преступлений запретят покидать Грузию до выплаты ущерба

Осужденным за ряд финансовых преступлений запретят покидать Грузию до выплаты ущерба

Sputnik Грузия

Срок запрета на выезд будет зависеть от выплаты ущерба пострадавшим 15.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-15T20:20+0400

2025-10-15T20:20+0400

2025-10-15T20:20+0400

грузия

новости

общество

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Осужденным по ряду финансовых преступлений гражданам Грузии запретят покидать страну до выплаты ущерба, соответствующие поправки в Уголовный кодекс рассматривает парламент Грузии. Запрет на выезд коснется только осужденных по следующим преступлениям: Срок запрета на выезд будет зависеть от выплаты ущерба пострадавшим. Если пострадавшие письменно откажутся от получения компенсации, то запрет будет снят. Под крупным размером в грузинском законодательстве подразумевается сумма или стоимость выше 10 тысяч лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, парламент грузии