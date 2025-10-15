https://sputnik-georgia.ru/20251015/pervaya-liniya-tbilisskogo-metro-rabotaet-s-ogranicheniyami-iz-za-smerti-passazhira-295383678.html
Первая линия тбилисского метро работает с ограничениями из-за смерти пассажира
Первая линия тбилисского метро работает с ограничениями из-за смерти пассажира
15.10.2025
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Движение поездов первой линии тбилисского метро было приостановлено из-за кончины пассажира на станции "Самгори", сообщили в транспортной компании. В настоящее время поезда курсируют с ограничениями: от станции "300 арагвели" до станции "Театр Ахметели". На станциях "Варкетили", "Самгори" и "Исани" пассажиров не принимают. Движение по первой линии возобновится после завершения работы сотрудников правоохранительных органов. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
Движение по первой линии возобновится после завершения работы сотрудников правоохранительных органов
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Движение поездов первой линии тбилисского метро было приостановлено из-за кончины пассажира на станции "Самгори", сообщили в транспортной компании.
В настоящее время поезда курсируют с ограничениями: от станции "300 арагвели" до станции "Театр Ахметели". На станциях "Варкетили", "Самгори" и "Исани" пассажиров не принимают.
Движение по первой линии возобновится после завершения работы сотрудников правоохранительных органов.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.