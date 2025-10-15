https://sputnik-georgia.ru/20251015/razyskivaemogo-cherez-interpol-grazhdanina-turtsii-zaderzhali-v-batumi-295375172.html

Разыскиваемого через Интерпол гражданина Турции задержали в Батуми

Разыскиваемого через Интерпол гражданина Турции задержали в Батуми

15.10.2025

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Полиция Батуми задержала гражданина Турции, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД. На родине 35-летнего гражданина Турции разыскивают по обвинению в незаконном производстве и обороте наркотических средств, а также психотропных веществ. В данный момент турецкий гражданин помещен в заключение для последующей экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

