Ртвели 2025: в агентстве вина Грузии объяснили очереди на сдачу винограда
Ртвели 2025: в агентстве вина Грузии объяснили очереди на сдачу винограда
15.10.2025
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Плохая погода и большой урожай спровоцировали очереди виноградарей на пунктах сдачи винограда, заявил заместитель начальника координационного штаба по сбору винограда "Ртвели" Александр Коберидзе.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. В последние дни фермеры стали жаловаться, что им по несколько суток приходится ждать очереди на сдачу винограда, из-за чего их урожай портится.
"Обильный урожай и дождливая погода как в Кахети, так и в регионе Рача сократили благоприятный период для сбора урожая, что привело к пиковым дням сбора и увеличению потока машин, загруженных виноградом, на винные предприятия, особенно в активный период сбора урожая", – сказал Коберидзе.
По его словам, сдача винограда на винные предприятия связана с учетом и конкретными технологическими процедурами, что, конечно, требует определенного времени.
Заместитель начальника координационного штаба призвал население обязательно получать информацию от сельских уполномоченных, брать соответствующую справку, затем начинать сбор урожая и направляться на указанное предприятие.
"Члены координационного штаба сбора урожая в ежедневном режиме предоставляют сельским уполномоченным информацию о суточных квотах переработки винограда и адресах предприятий, принимающих виноград", – отметил Коберидзе.
Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 13 октября переработали до 283 тысяч тонн винограда. К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 20 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда превышает 8 тысяч тонн.
Из винограда, переработанного винными заводами, около 145 тысяч тонн приходится на "Ркацители", около 120 тысяч тонн – на "Саперави", а остальная часть – на виноград различных сортов.
В Рача переработано 1,8 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули". Около тысячи виноградарей уже собрали урожай.
В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.