https://sputnik-georgia.ru/20251015/rtveli-2025-v-agentstve-vina-gruzii-obyasnili-ocheredi-na-sdachu-vinograda-295366541.html

Ртвели 2025: в агентстве вина Грузии объяснили очереди на сдачу винограда

Ртвели 2025: в агентстве вина Грузии объяснили очереди на сдачу винограда

Sputnik Грузия

В последние дни фермеры стали жаловаться, что им по несколько суток приходится ждать очереди на сдачу винограда, из-за чего их урожай портится 15.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-15T10:52+0400

2025-10-15T10:52+0400

2025-10-15T10:52+0400

ртвели архив

кахети

рача

восточная грузия

общество

грузия

новости

александр коберидзе

виноград

виноградники

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295231413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a694f91b55734fb002b8d3c845581f1.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Плохая погода и большой урожай спровоцировали очереди виноградарей на пунктах сдачи винограда, заявил заместитель начальника координационного штаба по сбору винограда "Ртвели" Александр Коберидзе. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. В последние дни фермеры стали жаловаться, что им по несколько суток приходится ждать очереди на сдачу винограда, из-за чего их урожай портится. По его словам, сдача винограда на винные предприятия связана с учетом и конкретными технологическими процедурами, что, конечно, требует определенного времени. Заместитель начальника координационного штаба призвал население обязательно получать информацию от сельских уполномоченных, брать соответствующую справку, затем начинать сбор урожая и направляться на указанное предприятие. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 13 октября переработали до 283 тысяч тонн винограда. К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 20 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда превышает 8 тысяч тонн. Из винограда, переработанного винными заводами, около 145 тысяч тонн приходится на "Ркацители", около 120 тысяч тонн – на "Саперави", а остальная часть – на виноград различных сортов. В Рача переработано 1,8 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули". Около тысячи виноградарей уже собрали урожай. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

рача

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ртвели архив, кахети, рача, восточная грузия, общество, грузия, новости, александр коберидзе, виноград, виноградники, вино и виноделие грузии, виноделие