Русское оружие: особенности новой модификации Т-90М2

2025-10-15T18:27+0400

2025-10-15T18:27+0400

2025-10-15T20:09+0400

Однако нет предела совершенству. Запад обеспокоен и кратным ростом производства танков в РФ, и прорывной модернизацией российских "монстров".В ходе СВО экипажи Т-90М эффективно поддерживают действия пехоты на переднем крае – проламывают оборону противника "бронекулаком", методично уничтожают бандеровские укрепления и живую силу снарядами, управляемыми ракетами – с открытых и закрытых огневых позиций."Прорыв" не уступает самоходным артиллерийским установкам в точности и превосходит их в маневренности (благодаря мощному дизельному двигателю). Тепловизор и командирские камеры кругового обзора позволяют Т-90М оперативно "взять" любую цель. Автоматизированная система управления мгновенно выдает данные для стрельбы. Для безопасной передачи данных используется аппаратура шифрования.Могущественный и неуязвимый "Прорыв" оснащен передовыми системами связи и боевого управления, композитной броней, динамической защитой "Реликт" и "Арена-М", противокумулятивными решетками. Для исключения детонации боезапаса (40 снарядов) автомат заряжания орудия бронирован, и боезапас распределен оптимально. Автомат заряжания позволяет сократить экипаж до трех человек (в западных танках четвертый член экипажа – заряжающий).Отзывы танкистов на передовой дорогого стоят: "Сказочно шикарная машина. По точности и скорострельности ведения огня – это снайперская винтовка среди других танков. Можем поражать противника 125-мм бронебойными, осколочно-фугасными, подкалиберными, термобарическими и другими типами снарядов… на дистанции до 9000 метров".Абсолютное бронетанковое превосходство Москвы тревожит западных аналитиков и стратегов. Американский журнал Military Watch 12 октября сообщил: "Российский ОПК готовится к серийному производству новой, еще более эффективной модификации танка Т-90М2. Первые десять единиц планируют изготовить на "Уралвагонзаводе" в 2026 году". По данным исследовательской группы Frontelligence Insight, Т-90М2 получит новую систему ситуационной осведомленности (разведка и наблюдение), усовершенствованную трансмиссию. Руководство НАТО впадает в отчаяние: значительный рост российского оборонного производства обещает в 2028 году 1000 новых танков, а в 2035-м – 3000 танков.Технологический отрывЦифры впечатляющие, и все же эффективность "Уралвагонзавода" в частности и российского ОПК в целом на Западе сознательно занижают.Реальная динамика ускорения обеспечила в 2022-2023 годах семикратный рост производства танков в РФ. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о выпуске 1500 новых танков уже в 2023 году. Кроме Т-90М, в российскую "танковую триаду" входят Т-80БВМ и Т-72Б3М.Специализированные западные издания пристрастно наблюдают за триумфом российского танкостроения, мирным завоеванием Индии, Алжира и Египта. Напомню, Каир заказал для национальной армии 500 танков Т-90МС. Индия ранее приобрела более 460 российских танков.Китайский ресурс NetEase резюмировал: западные санкции оказались бессильны, Россия продемонстрировала мощь оборонной промышленности, высокую боевую устойчивость экономики в целом.В ходе СВО Москва не забывает о своих обязательствах в рамках ВТС со странами-союзниками, и в ближайшие годы Уралвагонзавод отправит на экспорт тысячи танков Т-90МС. Заметим, экспортная стоимость танка Т-90МС – до $4 млн, западные же аналоги стоят не менее $6 млн.Секрет успеха России и Т-90М – технологическое превосходство над ведущими странами НАТО. Все-таки не с неба падают великолепная 125-мм пушка 2А46М-5 с системами управления стрельбой и лазерного наведения, новые типы боеприпасов, многослойная броня корпуса и башни (эквивалент 850-мм броневой стали), мощный (1130 л.с.) и экономичный (запас хода 500 км) дизельный двигатель, другие "космические" технологии. Навигацию обеспечивает комбинированная система ориентирования с аппаратурой спутниковой навигации, имеющей режимы электронного картографирования и межобъектового взаимодействия.Между тем лучший в мире танк поколения 3++ Т-90М образца 2021 года уходит в новый отрыв.Опыт боевого применения и противостояния оружию НАТО на украинском ТВД, безусловно, прибавят могущества и превосходства этой невероятной машине – технологическому отражению русской истории и воплощению национального характера.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

