Сборная Грузии проиграла в гостях Турции в матче отбора чемпионата мира

Грузинская сборная после четырех матчей потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап
2025-10-15T00:51+0400
2025-10-15T00:51+0400
2025-10-15T00:51+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282635166_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_b8ecafcdfd66b7f85367782a4938f4dd.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сборная Грузии проиграла команде Турции в гостях в матче четвертого круга отборочного этапа чемпионата мира - 4:1. Первый гол сборная Грузии пропустила на 16-й минуте - забил атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз. Спустя 6 минут отличился Мерих Демирал, на 35-й минуте ворота Мамардашвили поразил Юнус Акгюн. Сборная Турции агрессивно атаковала весь первый тайм, из-за чего грузинские футболисты часто ошибались. Во втором тайме Вилли Саньоль произвел первую замену. Вместо Георгия Микаутадзе на поле вышел Буду Зивзивадзе. Однако забили все равно турки, сделав счет разгромным. Дубль оформил Демирал. На 65-й минуте сборная Грузии смогла отыграть один мяч. Какабадзе сделал пас на Китеишвили, а тот пяткой на Кочорашвили. Полузащитник "Спортинга" пробил между ног турецкому голкиперу - 4:1. Вместо Китеишвили на поле вышел Ника Гагнидзе, а вместо Зурико Давиташвили - Саба Лобжанидзе. На 85-й минуте Кочорашвили получил желтую карточку и пропустит следующую встречу против Испании в Тбилиси. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В параллельной встрече Испания легко обыграла Болгарию - 4:0. На матче в Измите присутствовали президенты обеих стран - Михаил Кавелашвили и Реджеп Тайип Эрдоган. Последние две встречи отборочного этапа сборная Грузии сыграет в ноябре - дома против Испании 15 ноября и в гостях против Болгарии 18 ноября.
