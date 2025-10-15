https://sputnik-georgia.ru/20251015/ukraina-ne-skryvaet-podgotovku-novykh-teraktov-v-otnoshenii-rossii---zakharova-295378019.html

Украина не скрывает подготовку новых терактов в отношении России - Захарова

Российская сторона отмечает, что планы Владимира Зеленского подготовлены с учетом возможного появления у Украины ракет Tomahawk 15.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Украина не скрывает подготовку очередных терактов против России, операции, которые утвердил Владимир Зеленский, составлены с учетом получения Украиной ракет Tomahawk, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим не скрывает подготовку и новых терактов против нашей страны с целью эскалации конфликта. Об этом восьмого октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких операций СБУ против России", - сообщила она на брифинге.По мнению дипломата, очевидно, что данные планы были подготовлены с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk.Американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Киеву, но хотел бы понять, как на Украине их собираются использовать. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что обсуждается возможность поставки Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине. При этом, по данным СМИ, Вашингтон сможет поставить Киеву от 20 до 50 ракет Tomahawk, что значительно не изменит динамику военных действий в конфликте на Украине.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Швеции. Обе нитки "Северного потока" получили повреждения, из-за чего стала невозможной транспортировка газа. Расследованием инцидента занялись правоохранители Швеции и Дании при участии Норвегии. Позже и Копенгаген, и Стокгольм сообщили о прекращении расследования. Дело продолжила Германия. Как сообщали в августе немецкие СМИ, следователи определили всех лиц, предположительно входивших в диверсионную группу, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки". Сообщается, что вскоре в Италии задержали гражданина Украины, который предположительно был участником диверсий на газопроводах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

