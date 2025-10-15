https://sputnik-georgia.ru/20251015/v-rossii-startovala-rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-295378208.html
В России стартовала "Российская энергетическая неделя"
В России стартовала "Российская энергетическая неделя"
В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые... 15.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября, сообщают
РИА НОВОСТИ.
"Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели", отметив, что достигнутые соглашения послужат развитию ТЭК и укреплению международного партнерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Форум проводится в целях развития многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса, являющегося неотъемлемой частью глобального энергетического рынка.
Учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года.
В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
Организаторами форума являются фонд Росконгресс, министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. Председатель организационного комитета – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.