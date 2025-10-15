https://sputnik-georgia.ru/20251015/v-rossii-startovala-rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-295378208.html

В России стартовала "Российская энергетическая неделя"

В России стартовала "Российская энергетическая неделя"

15.10.2025

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября, сообщают РИА НОВОСТИ."Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели", отметив, что достигнутые соглашения послужат развитию ТЭК и укреплению международного партнерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Форум проводится в целях развития многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса, являющегося неотъемлемой частью глобального энергетического рынка. Учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года. В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ. Организаторами форума являются фонд Росконгресс, министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. Председатель организационного комитета – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

