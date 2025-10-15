Грузия
Встреча президентов Грузии и Турции состоялась после футбольного матча сборных
2025-10-15T11:51+0400
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили обсудил текущие события в мире и регионе на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после завершения матча футбольных сборных Турции и Грузии. Сборная Грузии проиграла команде Турции в гостях в матче четвертого круга отборочного этапа чемпионата мира (4:1). Единственный гол в составе сборной Грузии на 65 минуте забил Георгий Кочорашвили. После матча президент Грузии также встретился с грузинскими футболистами и обратился к ним с речью. Как отметил Кавелашвили, особенно важно сплотить команду после поражения и двигаться вперед к победе. По его словам, футболисты подарили грузинскому народу много радости, сыграв на чемпионате Европы и осуществив мечту нескольких поколений. "Новое поколение следит за каждым вашим шагом, за тем, как вы отдаете себя до конца, и в этом вы тоже должны быть примером. После поражения важно объединиться, показать всему народу, что вы представляете, что все это не случайно, что вы герои нашей страны", – добавил Кавелашвили. По словам президента, после поражений грузинский народ всегда становился еще сильнее и шел дальше. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. Последние две встречи отборочного этапа сборная Грузии сыграет в ноябре: дома против Испании (15 ноября) и в гостях против Болгарии (18 ноября). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Встреча президентов Грузии и Турции состоялась после футбольного матча сборных

11:51 15.10.2025
Михеил Кавелашвили и Реджеп Тайип Эрдоган
Михеил Кавелашвили и Реджеп Тайип Эрдоган - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2025
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили обсудил текущие события в мире и регионе на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после завершения матча футбольных сборных Турции и Грузии.
Сборная Грузии проиграла команде Турции в гостях в матче четвертого круга отборочного этапа чемпионата мира (4:1). Единственный гол в составе сборной Грузии на 65 минуте забил Георгий Кочорашвили.
После матча президент Грузии также встретился с грузинскими футболистами и обратился к ним с речью. Как отметил Кавелашвили, особенно важно сплотить команду после поражения и двигаться вперед к победе.

"Во времена поражений и побед главное – быть едиными. Давайте двигаться вперед с высоко поднятой головой. Вы представляете Грузию, поэтому вы не имеете права вести себя по-другому ради Грузии", – заявил Кавелашвили.

По его словам, футболисты подарили грузинскому народу много радости, сыграв на чемпионате Европы и осуществив мечту нескольких поколений.
"Новое поколение следит за каждым вашим шагом, за тем, как вы отдаете себя до конца, и в этом вы тоже должны быть примером. После поражения важно объединиться, показать всему народу, что вы представляете, что все это не случайно, что вы герои нашей страны", добавил Кавелашвили.
По словам президента, после поражений грузинский народ всегда становился еще сильнее и шел дальше.
Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. Последние две встречи отборочного этапа сборная Грузии сыграет в ноябре: дома против Испании (15 ноября) и в гостях против Болгарии (18 ноября).
