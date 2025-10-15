https://sputnik-georgia.ru/20251015/vstrecha-prezidentov-gruzii-i-turtsii-sostoyalas-posle-futbolnogo-matcha-sbornykh-295373998.html

Встреча президентов Грузии и Турции состоялась после футбольного матча сборных

Встреча президентов Грузии и Турции состоялась после футбольного матча сборных

По словам президента, после поражений грузинский народ всегда становился еще сильнее и шел дальше

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили обсудил текущие события в мире и регионе на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после завершения матча футбольных сборных Турции и Грузии. Сборная Грузии проиграла команде Турции в гостях в матче четвертого круга отборочного этапа чемпионата мира (4:1). Единственный гол в составе сборной Грузии на 65 минуте забил Георгий Кочорашвили. После матча президент Грузии также встретился с грузинскими футболистами и обратился к ним с речью. Как отметил Кавелашвили, особенно важно сплотить команду после поражения и двигаться вперед к победе. По его словам, футболисты подарили грузинскому народу много радости, сыграв на чемпионате Европы и осуществив мечту нескольких поколений. "Новое поколение следит за каждым вашим шагом, за тем, как вы отдаете себя до конца, и в этом вы тоже должны быть примером. После поражения важно объединиться, показать всему народу, что вы представляете, что все это не случайно, что вы герои нашей страны", – добавил Кавелашвили. По словам президента, после поражений грузинский народ всегда становился еще сильнее и шел дальше. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. Последние две встречи отборочного этапа сборная Грузии сыграет в ноябре: дома против Испании (15 ноября) и в гостях против Болгарии (18 ноября). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

