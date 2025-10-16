https://sputnik-georgia.ru/20251016/295390636.html
Глава ФСБ: террористы рассматривают ЦА для экспансии
Глава ФСБ: террористы рассматривают ЦА для экспансии
Sputnik Грузия
Руководитель ФСБ считает, что крупные террористические организации рассматривают государства Содружества, особенно республики Центральной Азии, в качестве... 16.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-16T12:43+0400
2025-10-16T12:43+0400
2025-10-16T14:01+0400
в мире
россия
ближний восток
афганистан
лондон
александр бортников
снг
фсб
игил
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/10/295390818_520:378:3072:1814_1920x0_80_0_0_2641034130d68f02bbedecdfd8ca9d5e.jpg
Тбилиси, 16 окт — Sputnik. Ключевой угрозой безопасности государств СНГ остается международный терроризм.Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде.Он отметил, что крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.По его словам, одновременно участились операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала запрещенных в РОФ террористов из ИГИЛ* – "Вилаят Хорасан" (ИГВХ, запрещенная в РФ международная террористическая организация). Кроме того, по его словам, Лондон стравливает по религиозному и национальному признакам лиц, приезжающих в РФ из Центральной Азии и Закавказья.Вместе с тем, добавил директор ФСБ, спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России."По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации", – сказал он.Особенно важно бороться с попытками фальсификации общей истории государств СНГ, подчеркнул он.* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ближний восток
афганистан
лондон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/10/295390818_583:142:3072:2009_1920x0_80_0_0_a06988f9957c4adc06c895428b076597.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, ближний восток, афганистан, лондон, александр бортников, снг, фсб, игил, политика
в мире, россия, ближний восток, афганистан, лондон, александр бортников, снг, фсб, игил, политика
Глава ФСБ: террористы рассматривают ЦА для экспансии
12:43 16.10.2025 (обновлено: 14:01 16.10.2025)
Руководитель ФСБ считает, что крупные террористические организации рассматривают государства Содружества, особенно республики Центральной Азии, в качестве приоритетных целей
Тбилиси, 16 окт — Sputnik. Ключевой угрозой безопасности государств СНГ остается международный терроризм.
Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде.
Он отметил, что крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.
По его словам, одновременно участились операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала запрещенных в РОФ террористов из ИГИЛ* – "Вилаят Хорасан" (ИГВХ, запрещенная в РФ международная террористическая организация).
"При этом к процессам его ресурсной накачки подключен ряд зарубежных частных военных компаний", – добавил Бортников.
Кроме того, по его словам, Лондон стравливает по религиозному и национальному признакам лиц, приезжающих в РФ из Центральной Азии и Закавказья.
"Особое внимание при этом связка британских и украинских спецслужб уделяет поиску и вербовке сторонников радикального ислама, включая лиц, воевавших на Ближнем Востоке в составе МТО (международных террористических организаций – ред.). В целом по каждой из адресных групп ведется своя конкретная работа", – сказал Бортников.
Вместе с тем, добавил директор ФСБ, спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России.
"По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации", – сказал он.
Особенно важно бороться с попытками фальсификации общей истории государств СНГ, подчеркнул он.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России