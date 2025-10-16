https://sputnik-georgia.ru/20251016/295390636.html

Глава ФСБ: террористы рассматривают ЦА для экспансии

Глава ФСБ: террористы рассматривают ЦА для экспансии

Sputnik Грузия

Руководитель ФСБ считает, что крупные террористические организации рассматривают государства Содружества, особенно республики Центральной Азии, в качестве... 16.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-16T12:43+0400

2025-10-16T12:43+0400

2025-10-16T14:01+0400

в мире

россия

ближний восток

афганистан

лондон

александр бортников

снг

фсб

игил

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/10/295390818_520:378:3072:1814_1920x0_80_0_0_2641034130d68f02bbedecdfd8ca9d5e.jpg

Тбилиси, 16 окт — Sputnik. Ключевой угрозой безопасности государств СНГ остается международный терроризм.Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде.Он отметил, что крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.По его словам, одновременно участились операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала запрещенных в РОФ террористов из ИГИЛ* – "Вилаят Хорасан" (ИГВХ, запрещенная в РФ международная террористическая организация). Кроме того, по его словам, Лондон стравливает по религиозному и национальному признакам лиц, приезжающих в РФ из Центральной Азии и Закавказья.Вместе с тем, добавил директор ФСБ, спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России."По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации", – сказал он.Особенно важно бороться с попытками фальсификации общей истории государств СНГ, подчеркнул он.* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ближний восток

афганистан

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, ближний восток, афганистан, лондон, александр бортников, снг, фсб, игил, политика