https://sputnik-georgia.ru/20251016/295404379.html

Легендарные Ангелы вернулись: грандиозное модное шоу Victoria's Secret

Легендарные Ангелы вернулись: грандиозное модное шоу Victoria's Secret

Sputnik Грузия

Бренд нижнего Victoria’s Secret вновь вернулся с триумфальным шоу. Смотрите в фотоленте Sputnik искрометные снимки с показа 16.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-16T10:53+0400

2025-10-16T10:53+0400

2025-10-17T10:39+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

нью-йорк

в мире

матильда гварлиани

victoria's secret

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295408062_0:100:2048:1253_1920x0_80_0_0_31c4b8c0c7d663a18d9e334e8cc37661.jpg

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стало особенным не только из-за громких имен супермоделей, возвращения легенд подиума, но и благодаря новым лицам, которые задают тон современной моде. Среди них — 21-летняя модель Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум, и одной из немногих моделей из постсоветского пространства, приглашенных в шоу 2025 года.

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, нью-йорк, в мире, матильда гварлиани , victoria's secret