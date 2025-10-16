https://sputnik-georgia.ru/20251016/295404379.html
Легендарные Ангелы вернулись: грандиозное модное шоу Victoria's Secret
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стало особенным не только из-за громких имен супермоделей, возвращения легенд подиума, но и благодаря новым лицам, которые задают тон современной моде. Среди них — 21-летняя модель Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум, и одной из немногих моделей из постсоветского пространства, приглашенных в шоу 2025 года.
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стало особенным не только из-за громких имен супермоделей, возвращения легенд подиума, но и благодаря новым лицам, которые задают тон современной моде.
Среди них — 21-летняя модель Матильда Гварлиани.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© Getty Images / TheStewartofNY/FilmMagic
Показ коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© Getty Images / Arturo Holmes
Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Ирина Шейк на шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Evan Agostini
Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум Victoria's Secret.
© Getty Images / Variety/Gilbert Flores
Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© Getty Images / Dimitrios Kambouris
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© Getty Images / Dimitrios Kambouris
Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Ангелы Victoria's Secret