Легендарные Ангелы вернулись: грандиозное модное шоу Victoria's Secret
Легендарные Ангелы вернулись: грандиозное модное шоу Victoria's Secret
Бренд нижнего Victoria’s Secret вновь вернулся с триумфальным шоу. Смотрите в фотоленте Sputnik искрометные снимки с показа 16.10.2025, Sputnik Грузия
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стало особенным не только из-за громких имен супермоделей, возвращения легенд подиума, но и благодаря новым лицам, которые задают тон современной моде. Среди них — 21-летняя модель Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум, и одной из немногих моделей из постсоветского пространства, приглашенных в шоу 2025 года.
Легендарные Ангелы вернулись: грандиозное модное шоу Victoria's Secret

10:53 16.10.2025 (обновлено: 10:39 17.10.2025)
Бренд нижнего Victoria’s Secret вновь вернулся с триумфальным шоу. Смотрите в фотоленте Sputnik искрометные снимки с показа
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стало особенным не только из-за громких имен супермоделей, возвращения легенд подиума, но и благодаря новым лицам, которые задают тон современной моде.
Среди них — 21-летняя модель Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум, и одной из немногих моделей из постсоветского пространства, приглашенных в шоу 2025 года.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
1/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© Getty Images / TheStewartofNY/FilmMagic

Показ коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Показ коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
2/18
© Getty Images / TheStewartofNY/FilmMagic

Показ коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
3/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© Getty Images / Arturo Holmes

Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель перед показом коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
4/18
© Getty Images / Arturo Holmes

Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Ирина Шейк на шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Ирина Шейк на шоу Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
5/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Ирина Шейк на шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
6/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
7/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Evan Agostini

Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум Victoria's Secret.

Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум Victoria&#x27;s Secret. - Sputnik Грузия
8/18
© AP Photo / Evan Agostini

Матильда Гварлиани. В 2024 году она стала первой представительницей Грузии, вышедшей на культовый бельевой подиум Victoria's Secret.

© Getty Images / Variety/Gilbert Flores

Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель перед показом коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
9/18
© Getty Images / Variety/Gilbert Flores

Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
10/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© Getty Images / Dimitrios Kambouris

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
11/18
© Getty Images / Dimitrios Kambouris

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© Getty Images / Dimitrios Kambouris

Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель перед показом коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
12/18
© Getty Images / Dimitrios Kambouris

Модель перед показом коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
13/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
14/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
15/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
16/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
17/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель во время показа коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Ангелы Victoria's Secret

Ангелы Victoria&#x27;s Secret - Sputnik Грузия
18/18
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Ангелы Victoria's Secret

