Борьба с наркопреступлениями в Грузии: за сутки арестованы 47 человек

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За последние сутки полиция Грузии задержала 47 человек в Тбилиси и регионах по обвинению в наркопреступлениях, заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.По словам Дарахвелидзе, задержанные, среди которых есть и иностранцы, обвиняются либо в продаже наркотиков, либо в незаконном приобретении и хранении больших партий наркотических веществ. Для подтверждения фактов реализации МВД Грузии осуществило тайные закупки наркотиков и записала факты на видео.Во время обысков задержанных и их домов и машин полиция обнаружила такие наркотики, как героин, альфа-ПВП, субоксин, субутекс, метамфетамин, гашиш, опиум и марихуана. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

