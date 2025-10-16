https://sputnik-georgia.ru/20251016/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-za-sutki-arestovany-47-chelovek-295389228.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: за сутки арестованы 47 человек
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: за сутки арестованы 47 человек
Для подтверждения фактов реализации МВД Грузии осуществило тайные закупки наркотиков и записала факты на видео
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За последние сутки полиция Грузии задержала 47 человек в Тбилиси и регионах по обвинению в наркопреступлениях, заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
По словам Дарахвелидзе, задержанные, среди которых есть и иностранцы, обвиняются либо в продаже наркотиков, либо в незаконном приобретении и хранении больших партий наркотических веществ.
Для подтверждения фактов реализации МВД Грузии осуществило тайные закупки наркотиков и записала факты на видео.
Во время обысков задержанных и их домов и машин полиция обнаружила такие наркотики, как героин, альфа-ПВП, субоксин, субутекс, метамфетамин, гашиш, опиум и марихуана.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.