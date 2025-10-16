Грузия
"Единая нейтральная Грузия": станет ли Грузия членом ЕС, нужно решить на референдуме
"Единая нейтральная Грузия": станет ли Грузия членом ЕС, нужно решить на референдуме
19:51 16.10.2025 (обновлено: 20:17 16.10.2025)
В 2017 году по итогам плебисцита 2008 года была принята поправка к Конституции, которая напрямую включила статью 78, гласящую, что все структуры Грузии должны работать над вступлением страны в Европейский союз и НАТО
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Граждане Грузии на референдуме должны ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы страна стала членом Европейского союза, ценности которого стали либерально-фашистскими, сказал один из основателей "Единой нейтральной Грузии" Гела Николаишвили в программе "Имеди LIVE" относительно инициативы проведения референдума.
Ранее, летом 2025 года, партия "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь партия предлагает провести референдум.

Референдум – это официальное всенародное голосование, закрепленное законом. Его результаты имеют юридическую силу. А вот плебисцит – это тоже голосование народа, но чаще консультативного характера. Его результаты служат, скорее, способом узнать общественное мнение.

"Мы должны спросить население: хотите ли вы в такой Евросоюз? Евросоюз – это ценности, а если ценности стали либерально-фашистскими, хотим ли мы такой Евросоюз?Большинство не захочет такой Европейский союз", – сказал Николаишвили.
По его словам, граждане должны высказать свое мнение о том, хотят ли они вступать в Евросоюз, который утратил свою ценность.
"В Грузии было два референдума. Один – о независимости Грузии в 1991 году, а второй – в 2003 году, когда число депутатов парламента было сокращено с 235 до 150. Затем в 2008 году был проведен плебисцит по вопросу членства в НАТО", – добавил Николаишвили.
Он также добавил, что в 2017 году по итогам плебисцита была принята поправка к Конституции, которая напрямую включила статью 78 Конституции, гласящую, что все структуры Грузии должны делать все возможное для членства в Европейском союзе и НАТО.
"С 2008 года прошло 17 лет. Ситуация существенно изменилась не только в Грузии, но и в мире. В самом Европейском союзе. Тогда политика ЕС была приемлемой. Они придерживались стандартов, говорили о ценностях. После этого начались поток и несправедливость по отношению к Грузии, и это несправедливое отношение усугубляется с каждым днем", – сказал Николаишвили.
Как он отметил, вступление в Европейский союз – это не способ защититься от России и не следует создавать иллюзию этого.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
0