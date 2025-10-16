Главу МИД Финляндии оштрафовали в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251016/glavu-mid-finlyandii-oshtrafovali-v-gruzii-295392082.html

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен оштрафовали за перекрытие дороги на акции протеста в Тбилиси 14 октября, сообщает телеканал "Имеди".Глава МИД Финляндии во время визита в Грузию 14 октября посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где выразила поддержку ее участникам. На акции протеста Валтонен записала видеообращение, в котором заявила, что перед зданием парламента собрались мирные демонстранты, выражающие обеспокоенность "репрессивным курсом страны". По законодательству Грузии, создание препятствий передвижению автомобилей в Грузии карается штрафов в размере 5 тысяч лари, если числа участников акции протеста недостаточно для естественного перекрытия дороги. Часть гражданского общества с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. Всего в акции участвует до 50 человек, которые по вечерам перекрывают проспект Руставели в Тбилиси. Участие главы МИД Грузии в акции протеста в Тбилиси стало поводом для ноты протеста МИД Грузии в секретариат ОБСЕ. В ноте, направленной МИД в секретариат ОБСЕ, отмечается, что помимо программы, предусмотренной официальным визитом в Грузию, министр Элина Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, и сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

