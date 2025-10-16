Грузия
Как вы оцениваете результаты местных выборов в Грузии 4 октября?
Как вы оцениваете результаты местных выборов в Грузии 4 октября?
Избирательный процесс успешно завершился в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" уверенно победила на местных выборах, а действующий мэр столицы Каха Каладзе был...
Избирательный процесс успешно завершился в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" уверенно победила на местных выборах, а действующий мэр столицы Каха Каладзе был переизбран на третий срок.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей по этому поводу.
Как вы оцениваете результаты местных выборов в Грузии 4 октября?

Избирательный процесс успешно завершился в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" уверенно победила на местных выборах, а действующий мэр столицы Каха Каладзе был переизбран на третий срок.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей по этому поводу.
