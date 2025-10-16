https://sputnik-georgia.ru/20251016/kaladze-novye-zakony-pomogut-obschestvu-kontrolirovat-istochniki-finansirovaniya-295399628.html

Каладзе: новые законы помогут обществу контролировать источники финансирования

16.10.2025

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Принятые в Грузии законы позволят властям и обществу контролировать источники финансирования, поступающие в страну, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Венецианская комиссия опубликовала заключение относительно закона об "иностранных агентах", а также поправок к закону "О грантах" и других законодательных актов, касающихся иностранного влияния. Комиссия пришла к выводу, что в совокупности эти нововведения угрожают верховенству права, гражданскому обществу и демократическим свободам в Грузии, и рекомендовала отменить их, предложив вместо этого усовершенствовать существующую правовую базу. По его словам, те законы, которые отговаривают принимать в Грузии, напротив, ужесточают за границей. "Они говорят о необходимости его еще больше ужесточить, сделать финансовое положение и финансы НПО более прозрачными, но для Грузии это невозможно. Это невозможно, потому что те, кто финансирует государственные перевороты в стране, попыток которых было несколько, – вспомните даже штурм президентского дворца 4 октября", – сказал Каладзе. По его словам, власти пока не услышали аргументов о том, почему эти законы противоречат европейскому будущему. Международные организации неоднократно призывали Грузию отменить или пересмотреть законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающие пропаганду ЛГБТ*-сообщества. В Брюсселе их считают нарушением прав человека и стандартов европейской интеграции. Кроме того, после принятия законов Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

