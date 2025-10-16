https://sputnik-georgia.ru/20251016/kurs-lari-na-chetverg--27108-gel-295382237.html

Курс лари на четверг – 2,7108 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7108 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 октября в размере 2,7108 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

