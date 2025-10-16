https://sputnik-georgia.ru/20251016/merab-dvalishvili-provedet-boy-s-petrom-yanom-za-titul-ufc-7-dekabrya-295365537.html
Мераб Двалишвили проведет бой с Петром Яном за титул UFC 7 декабря
Мераб Двалишвили проведет бой с Петром Яном за титул UFC 7 декабря
Sputnik Грузия
Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира 16.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-16T11:51+0400
2025-10-16T11:51+0400
2025-10-16T11:56+0400
мераб двалишвили
ufc
мма
спорт
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0a/293705317_0:305:1440:1115_1920x0_80_0_0_906f8d540ce8f4507f4a78a5a2df5d83.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведет бой-реванш против российского бойца Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США) в ночь на 7 декабря, сообщает пресс‑служба промоушена. Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира. В марте 2023 года Двалишвили одержал победу над россиянином решением судей. 32‑летний Ян в ММА одержал 19 побед и пять раз проиграл. На счету Двалишвили 21 победа и четыре поражения. В этом году 34‑летний грузин уже трижды защитил чемпионский пояс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0a/293705317_0:170:1440:1250_1920x0_80_0_0_7283a8fbe879d55a5383990f57b5b49c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мераб двалишвили, ufc , мма, спорт, новости
мераб двалишвили, ufc , мма, спорт, новости
Мераб Двалишвили проведет бой с Петром Яном за титул UFC 7 декабря
11:51 16.10.2025 (обновлено: 11:56 16.10.2025)
Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведет бой-реванш против российского бойца Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США) в ночь на 7 декабря, сообщает пресс‑служба промоушена.
Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира. В марте 2023 года Двалишвили одержал победу над россиянином решением судей.
32‑летний Ян в ММА одержал 19 побед и пять раз проиграл. На счету Двалишвили 21 победа и четыре поражения. В этом году 34‑летний грузин уже трижды защитил чемпионский пояс.