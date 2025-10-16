Грузия
Мераб Двалишвили проведет бой с Петром Яном за титул UFC 7 декабря
Мераб Двалишвили проведет бой с Петром Яном за титул UFC 7 декабря
Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира 16.10.2025
2025-10-16T11:51+0400
2025-10-16T11:56+0400
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведет бой-реванш против российского бойца Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США) в ночь на 7 декабря, сообщает пресс‑служба промоушена. Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира. В марте 2023 года Двалишвили одержал победу над россиянином решением судей. 32‑летний Ян в ММА одержал 19 побед и пять раз проиграл. На счету Двалишвили 21 победа и четыре поражения. В этом году 34‑летний грузин уже трижды защитил чемпионский пояс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
11:51 16.10.2025 (обновлено: 11:56 16.10.2025)
Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведет бой-реванш против российского бойца Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США) в ночь на 7 декабря, сообщает пресс‑служба промоушена.
Бой Двалишвили и Яна станет главным поединком турнира. В марте 2023 года Двалишвили одержал победу над россиянином решением судей.
32‑летний Ян в ММА одержал 19 побед и пять раз проиграл. На счету Двалишвили 21 победа и четыре поражения. В этом году 34‑летний грузин уже трижды защитил чемпионский пояс.
