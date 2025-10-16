https://sputnik-georgia.ru/20251016/nesovershennoletnim-budet-grozit-tyurma-za-narusheniya-na-mitingakh-v-gruzii-295399882.html

Несовершеннолетним будет грозить тюрьма за нарушения на митингах в Грузии

Sputnik Грузия

16.10.2025

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Уголовная ответственность за нарушения закона об акциях протеста распространится на несовершеннолетних, соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. Парламент в настоящее время рассматривает пакет поправок, предполагающий ужесточение наказания за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии. Сами правила проведения акций протеста на данный момент остаются неизменными, меняется лишь наказание за существующие нарушения. Уголовная ответственность в Грузии за ряд нарушений правил проведения акций будет применяться к лиц, ранее совершившим аналогичное административное правонарушение, и будет караться лишением свободы на срок до двух лет. В случае с несовершеннолетними наказание будет в виде штрафа либо исправительных работ на срок до года, либо лишение свободы на срок до 1 года. Для организаторов акций, уже привлекавшихся к ответственности за нарушения на акциях протеста, наказание за повторное нарушение, повлекшее тяжкие последствия, будет в виде лишения свободы до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

